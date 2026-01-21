Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức thấp nhất sau một năm nắm quyền

Con số phần trăm tín nhiệm mới được công bố chỉ nhỉnh hơn rất nhẹ so với mức đáy 42,3% ghi nhận vào tháng 11/2025 và thấp hơn đáng kể so với giai đoạn ông Trump vừa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào đầu năm 2025. Diễn biến hiện tại đặt ông vào vị thế tương tự thời điểm đầu năm 2018, một năm sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên, giai đoạn kết thúc bằng thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khiến đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

So sánh với các tổng thống gần đây cho thấy mức tín nhiệm hiện tại của ông Trump tương đương hoặc thấp hơn nhiều người tiền nhiệm trong cùng mốc thời gian. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng có tỷ lệ ủng hộ trung bình khoảng 40,1%; Tổng thống Joe Biden ở mức 40,7%; trong khi Tổng thống Barack Obama ở nhiệm kỳ đầu đạt gần 50%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở mức thấp không phải là mới. Tính cả nhiệm kỳ đầu tiên tới nay, ông hiếm khi vượt ngưỡng 50% ủng hộ, phản ánh mức độ chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ. Hơn 40% cử tri luôn phản đối ông, trong khi một bộ phận khác kiên định ủng hộ. Tuy nhiên, chính nhóm cử tri trung dung mới là yếu tố then chốt quyết định sự dao động của uy tín tổng thống.

Theo giới quan sát, ông Trump đã hứng chịu hai sự kiện làm sụt giảm đáng kể tín nhiệm trong nhiệm kỳ hai. Sự kiện nhất xảy ra vào cuối năm 2025, khi tỷ lệ ủng hộ giảm khoảng 4 điểm phần trăm trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và đảng Dân chủ giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử cấp bang ở Virginia và New Jersey. Sự kiện thứ hai diễn ra gần đây, liên quan tới vụ bê bối của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại Minnesota và các động thái gây tranh cãi về việc sáp nhập Greenland.

Trong năm đầu của nhiệm kỳ hai, ông Trump đã ký tới 229 sắc lệnh hành pháp, vượt xa con số của các tổng thống gần đây. Mức độ sử dụng quyền lực hành pháp dày đặc này chỉ đứng sau Tổng thống Franklin D.Roosevelt, người từng ký 381 sắc lệnh trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ ba, một kỷ lục trong lịch sử trong chính trị Mỹ hiện đại.