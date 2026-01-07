Cầu đi bộ nghìn tỷ qua sông Sài Gòn dần lộ diện sau 9 tháng thi công

Công trình cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, với nhiều hạng mục then chốt được triển khai đồng loạt ở cả hai bờ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trụ tháp chính của cầu đã được thi công giữa lòng sông Sài Gòn. Trước đó, nhà thầu hoàn tất việc xây dựng cầu tạm, tập kết sà lan, cẩu trục lớn và tổ chức khoan cọc nhồi, tạo nền móng cho kết cấu chính của công trình.

Tại khu vực đầu cầu phía phường Sài Gòn, các hạng mục bệ trụ và thân trụ cầu dẫn đang được thi công khẩn trương.

Công trường duy trì hoạt động liên tục với sự tham gia của các kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng.

Theo thiết kế, cầu đi bộ có tổng chiều dài khoảng 720m, mặt cầu rộng từ 6m đến 11m. Nhịp chính vượt sông dài 187m, bảo đảm tĩnh không thông thuyền 80x10m; khoảng cách từ mực nước cao nhất đến gầm cầu đạt 10m, đáp ứng yêu cầu khai thác giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Ở phía bến Bạch Đằng, cầu dẫn và ram dốc dài khoảng 285m, rộng 6m. Phía phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ), dự án có hai nhánh cầu dẫn với chiều dài lần lượt khoảng 290m và 165m, kết nối thuận tiện với hạ tầng giao thông khu vực.

Dự án do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Cầu được thiết kế theo hình dáng lá dừa nước - loài cây đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ và được đánh giá là phương án kiến trúc tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị trung tâm TP.HCM.

Về công năng sử dụng, cầu bố trí làn riêng cho xe đạp, có khả năng chịu tải trọng xe cứu thương tối đa 3 tấn. Không gian dành cho người đi bộ được thiết kế rộng rãi, phục vụ tham quan, chụp ảnh, nghỉ ngơi; dải phân cách mềm giữa làn xe đạp và lối đi bộ có thể tháo lắp linh hoạt để phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 30/4/2026. Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ và đơn vị thi công nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời chú trọng các yếu tố an toàn, mỹ quan và bảo vệ môi trường.

Trong suốt quá trình thi công, các đơn vị cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, vui chơi của người dân tại khu vực bến Bạch Đằng và các không gian công cộng lân cận.