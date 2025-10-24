Ukraine sẽ bị 'đáp trả sốc' nếu phóng Tomahawk do Mỹ sản xuất vào Nga

Phát biểu với các phóng viên tại Moscow, ông Putin cho biết mọi cuộc tấn công bằng Tomahawk nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Sputnik)

Theo ông, việc phương Tây xem xét cung cấp loại tên lửa này cho Ukraine là "một nỗ lực cố tình leo thang căng thẳng và Moscow sẽ buộc phải phản ứng theo cách khiến nhiều người phải kinh ngạc". Tổng thống Nga đồng thời khuyên các nhà lãnh đạo phương Tây nên "suy nghĩ kỹ trước khi hành động", bởi hậu quả có thể vượt ngoài dự đoán.

Vấn đề tên lửa Tomahawk được nêu ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tuần trước. Theo tờ Axios, Kiev mong muốn sở hữu loại tên lửa hành trình tầm xa này, song yêu cầu đã bị Washington từ chối. Dù vậy, một số quan chức Mỹ cho biết phương án vẫn đang được xem xét và ông Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa do Mỹ phát triển, có tầm bắn tối đa khoảng 2.500 km và khả năng mang theo đầu đạn chính xác cao. Tuy nhiên, việc triển khai và vận hành loại vũ khí này đòi hỏi quá trình huấn luyện phức tạp và thời gian chuẩn bị dài.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 22/10, ông Trump khẳng định việc cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ là một "bước leo thang đáng kể" và Mỹ phải "hết sức thận trọng" trong việc chia sẻ các loại vũ khí chiến lược.

Phía Moscow từ lâu đã cảnh báo rằng, việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Kiev sẽ không làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường, nhưng chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm xung đột và đẩy xa hơn cơ hội đạt được hòa bình. Điện Kremlin cho rằng hành động này không chỉ làm gia tăng rủi ro đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây, mà còn giáng đòn mạnh vào quan hệ Nga – Mỹ vốn đã ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Putin tiết lộ ông đã thảo luận trực tiếp với ông Trump về vấn đề này trong một cuộc điện đàm gần đây, nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái chuyển giao Tomahawk nào cũng sẽ "phá hủy nghiêm trọng triển vọng của một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột". Sau cuộc gọi, Tổng thống Trump cũng bày tỏ, Mỹ sẽ "không dễ dàng" cung cấp loại vũ khí này và nhấn mạnh Washington "không nên làm cạn kiệt kho vũ khí chiến lược của mình cho Ukraine".