Vì sao Trump chọn gặp Kim Jong-un ở nơi từng là "hòn đảo chết"?

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 14:00 PM (GMT+7)

Các nguồn tin thân cận nói Mỹ đã chọn Sentosa, hòn đảo nằm ở ngoài khơi phía nam Singapore, làm nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Kim Jong-un.

Sentosa từng được gọi là "hòn đảo chết".

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), khách sạn hạng sang Capella trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa, Singapore, đã được đặt kín phòng.

Kim Chang-son, người dẫn đầu phái đoàn tiền trạm của Triều Tiên và Joe Hagin, phó chánh văn phòng Nhà Trắng đã gặp nhau ở khách sạn Capella để thảo luận về vấn đề an ninh và hậu cần cho hội nghị thượng đỉnh.

Các phóng viên đều bị cấm tiếp cận và ghi hình khách sạn, nơi có 112 phòng và villa do kiến trúc sư nổi tiếng người Anh, Sir Norman Foster thiết kế.

Trong thế chiến thứ 2, Sentosa từng là pháo đài quân sự của Anh. Khi Anh thất thủ, hòn đảo trở thành nhà tù của Nhật.

Nhiều tù nhân và những người chống phát xít Nhật đã bị sát hại dã man trên hòn đảo này. Do đó, Sentosa từng được biết với cái tên là Palau Belakang Mati, nghĩa là “hòn đảo của cái chết” hay “hòn đảo chết”.

Khách san Capella trên đảo Sentosa.

Sau khi hòa bình được lập lại, chính phủ Singapore quyết định phát triển đảo thành một khu nghỉ dưỡng. Hòn đảo được đổi tên thành Sentosa, theo tiếng Malaysia có nghĩa là “hòa bình” (peace) và “yên bình” (tranquility).

Tuy nhiên, cho đến những năm 1990, Sentosa vẫn chưa thật sự thu hút khách du lịch, bao gồm cả người dân địa phương. Một số người nói đùa rằng SENTOSA có nghĩa là “So Expensive and Nothing To See Also” (quá đắt đỏ mà lại không có gì để xem).

Đến nay, Sentosa đã trở thành một hòn đảo phức hợp giải trí, thu hút hơn 5 triệu du khách mỗi năm. Hòn đảo nổi tiếng với sòng bạc, công viên chủ đề Universal Studios, khu villa và du thuyền của giới siêu giàu.

Kim Chang-son, người dẫn đầu phái đoàn tiền trạm của Triều Tiên đã gặp phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin ở Capella.

Đến với Sentosa, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh golf – môn thể thao ưa thích của ông Trump, bởi sân golf nổi tiếng nhất của Singapore chỉ cách khách sạn Capella một quãng đường ngắn.

Về vấn đề an ninh, Không quân Singapore nói đã lên kế hoạch bảo vệ hội nghị thượng đỉnh. Các chiến đấu cơ F-16, trực thăng tấn công Apache được lệnh quần thảo bầu trời trên hòn đảo nghỉ dưỡng Sentosa.

Đây rất có thể là nơi xa nhất nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng đặt chân đến, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Khi còn nhỏ, ông Kim được gửi đến Thụy Sĩ và ở lại đây trong nhiều năm.