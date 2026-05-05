Mỹ kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran mở cửa eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở cửa eo biển Hormuz.

"Trung Quốc là bên mua 90% năng lượng của Iran và chúng tôi đang thuyết phục họ cùng tham gia vào các nỗ lực để mở lại eo biển Hormuz. Chúng tôi cũng hy vọng Trung Quốc và Nga sẽ ngừng phản đối các sáng kiến tại Liên Hợp Quốc liên quan tới biện pháp bảo vệ vận tải thương mại qua tuyến hàng hải này", ông Bessent cho biết.

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn duy trì trao đổi về tình hình Iran và sẽ thảo luận trực tiếp về vấn đề này tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ở Bắc Kinh trong tuần tới. "Ngoài tình hình Trung Đông, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ nỗ lực duy trì ổn định quan hệ Mỹ - Trung", ông Bessent nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khẳng định Washington đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz thông qua việc phong tỏa hàng hải các cảng Iran, đồng thời chiến dịch mới của Hải quân Mỹ nhằm bảo vệ tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này sẽ giúp hạ giá năng lượng toàn cầu.

Theo giới quan sát, Trung Quốc được cho là bên đã đóng vai trò lớn trong việc đưa Iran vào vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Pakistan. Sau cuộc gặp ở Islamabad, Washington và Tehran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng triển vọng về một thỏa thuận lâu dài vẫn chưa rõ ràng.

Cũng liên quan tới chuyến công du châu Á trong tuần tới của Tổng thống Mỹ, Nhà Trắng ngày 4/5 thông báo ông Trump "chưa có kế hoạch" gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.