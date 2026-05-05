Sân bay lớn nhất Malaysia hứng chịu liên tiếp 2 bi kịch chỉ trong vài giờ

Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), cửa ngõ hàng không lớn nhất của Malaysia, vừa ghi nhận 2 vụ tử vong đau lòng của du khách nước ngoài chỉ trong vòng chưa đầy 7 giờ đồng hồ vào ngày 1/5, tại cùng khu vực ban công tầng 3 của Nhà ga số 2.

Bi kịch đầu tiên xảy ra vào khoảng 2 giờ 20 phút chiều (giờ địa phương) khi một nữ du khách Trung Quốc, 27 tuổi, được phát hiện đang trong tình trạng bất ổn tâm lý, vừa khóc vừa la hét dữ dội tại ban công khu Vùng Xanh của Nhà ga số 2.

Bất chấp những nỗ lực tiếp cận để trấn an và cứu hộ từ nhân viên sân bay cùng lực lượng an ninh, người phụ nữ này đã giãy giụa và rơi xuống khu vực bốc dỡ hàng hóa bên dưới. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Putrajaya để cấp cứu, nhưng đến 5 giờ 09 phút cùng ngày, bệnh viện xác nhận cô đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ trên đang trong thời gian chờ đợi chuyến bay để trở về quê nhà vào ngày hôm sau. Một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội sau đó đã ghi lại khoảnh khắc đầy ám ảnh khi cô ngồi trên lan can và bất ngờ ngã xuống đúng lúc lực lượng chức năng tiến lại gần.

Khu vực ban công tầng 3 tại nhà ga số 2 Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, nơi hai du khách nước ngoài tử vong, đã bị phong tỏa. Ảnh: New Strait Times

Khi hiện trường vụ việc thứ nhất vẫn còn đang được xử lý, thì đến khoảng 9 giờ 10 phút tối cùng ngày, một sự cố tương tự lại tiếp diễn khi một nam du khách người Algeria, 30 tuổi, rơi từ ban công tầng 3 của Nhà ga số 2.

Các nhân chứng tại hiện trường thuật lại rằng người đàn ông này đã đột ngột mở ba lô, chạy nhanh về phía hàng rào chắn rồi nhảy qua, một hành động mà phía cảnh sát mô tả là có dấu hiệu tự tử.

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân đã được chuyển gấp tới Bệnh viện Cyberjaya nhưng do vết thương quá nặng, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ 55 phút sáng ngày 2/5.

Trước những diễn biến phức tạp trên, Trợ lý Ủy viên M. Ravi, Phó phòng Cảnh sát quản lý Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, đã ban hành 2 thông cáo báo chí riêng biệt nhằm làm rõ tính chất của các vụ việc.

Theo đó, dù cả hai sự cố đều diễn ra tại cùng một nhà ga trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng cảnh sát đã chính thức khẳng định đây là những vụ việc hoàn toàn riêng biệt và không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau.

Ông Ravi nhấn mạnh cả hai trường hợp đều đang được xử lý theo quy trình báo cáo tử vong đột ngột, đồng thời kêu gọi cộng đồng ngừng lan truyền các thông tin sai lệch hoặc những suy đoán thiếu căn cứ gây hoang mang dư luận.

Việc hai thảm kịch xảy ra liên tiếp tại một địa điểm tập trung đông người như KLIA đã gây ra tâm lý hoảng loạn cho nhiều hành khách có mặt tại hiện trường. Hiện tại, các cơ quan chức năng của Malaysia vẫn đang tích cực triển khai các bước điều tra chuyên sâu để làm rõ nguyên nhân cuối cùng dẫn đến những hành động thương tâm của hai du khách trên.