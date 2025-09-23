Trung Quốc gọi Ragasa là 'Vua Bão'

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) ngày 23/9 cho biết siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa thành phố Thâm Quyến và huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông vào ngày mai.

Cơ quan này đặt biệt danh cho Ragasa là "Vua Bão" trên tây bắc Thái Bình Dương, cho hay nó có mức độ nguy hiểm và sức tàn phá lớn hơn 4 cơn bão Wutip, Wipah, Tapah và Mitag từng quét qua tỉnh Quảng Đông trong năm nay, đồng thời cảnh báo mưa cực lớn sẽ đi kèm khi bão tiến vào đất liền.

Trong khi đó, trang Dimsum Daily của Hong Kong gọi Ragasa là "Vương Phong", tức vua của mọi trận gió, với sức gió vượt cấp 17 trên thang Beaufort.

Bão Ragasa quét qua Philippines ngày 22/9. Đồ họa: CNN

Sở Khí tượng Quảng Đông dự báo nhiều nơi tại đông và nam tỉnh này, trong đó có đồng bằng châu thổ sông Châu Giang, thành phố Mai Châu và Hà Nguyên, sẽ hứng chịu mưa lớn đến rất lớn kèm gió giật cấp 8-10 từ ngày 23/9.

Đến 24/9, khu vực phía đông, phía tây và một số nơi phía bắc Quảng Đông có thể tiếp tục ghi nhận lượng mưa rất lớn. Ragasa có khả năng tiến vào đất liền một hoặc nhiều lần trên hướng di chuyển về phía tây.

Chính quyền Trung Quốc ngày 23/9 yêu cầu ít nhất 10 thành phố đóng cửa trường học và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hàng chục triệu dân và hàng nghìn nhà máy tại trung tâm công nghiệp phía nam.

Tàu bè neo đậu tại cảng cá ở Hạ Môn, Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc ngày 22/9. Ảnh: Xinhua

Quảng Đông cũng kích hoạt cảnh báo cao nhất đối với bão, khi Ragasa tiến gần với sức gió giật tới 230 km/h, theo số liệu từ đài khí tượng Hong Kong.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp Quảng Đông cảnh báo các địa phương "kiên quyết áp dụng biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, giảm thiểu tối đa thiệt hại" do bão gây ra.

Thành phố Thâm Quyến đã sơ tán 400.000 người, đồng thời kêu gọi người dân không ra ngoài nếu không có nhiệm vụ khẩn cấp. Lệnh đóng cửa trường học, chợ và cơ sở kinh doanh được áp dụng từ chiều nay. Các thành phố lớn khác như Châu Hải, Đông Hoản và Phật Sơn cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.

Trước đó, Mạng lưới Thời tiết (TWN), tổ chức phân tích khí tượng tại Canada, cho biết siêu bão Ragasa đạt sức gió 270 km/h và duy trì ở mức này trong thời gian ngắn khi đổ bộ vào quần đảo Babuyan ở phía bắc Philippines hôm 22/9.

Sức gió này khiến nó vượt lên hai siêu bão khác trong năm nay là Erin ở phía bắc Đại Tây Dương vào tháng 8 và Errol ở phía đông Ấn Độ Dương vào giữa tháng 4, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam, đến 4h ngày 25/9, bão Ragasa ở trên đất liền nam tỉnh Quảng Châu, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Bão sau đó suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, đến 4h ngày 26/9 thì ở trên đất liền Bắc Bộ, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng siêu bão, sáng 23/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai