Trung Quốc có thể đã xuất xưởng tiêm kích J-20 nhiều gấp 1,5 lần F-22 Mỹ

Ảnh chụp quá trình chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Trường Xuân, được công bố hôm 17/9, cho thấy tiêm kích tàng hình J-20 thuộc Lữ đoàn Không quân số 19 của Trung Quốc đáp xuống sân bay thành phố.

Giới chuyên gia hàng không chỉ ra rằng phía dưới kính buồng lái có mã hiệu chế tạo "CB10300", đồng nghĩa chiến đấu cơ J-20 này thuộc lô sản xuất thứ 10 và là chiếc thứ 300 được xuất xưởng trong vòng 16 năm qua.

Số hiệu chế tạo trên tiêm kích J-20 Trung Quốc trong ảnh đăng hôm 12/9. Ảnh: X/RupprechtDeino

Để so sánh, Mỹ chỉ chế tạo tổng cộng 195 tiêm kích tàng hình F-22 trong giai đoạn 1996-2011. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã xuất xưởng số lượng chiến đấu cơ J-20 nhiều gấp ít nhất 1,5 lần so với tổng số F-22 mà Mỹ chế tạo trong cùng khoảng thời gian.

Không quân Mỹ hiện vận hành tổng cộng 178 tiêm kích F-22, nhưng chỉ có 125 chiếc đủ khả năng chiến đấu, trong đó tỷ lệ máy bay sẵn sàng làm nhiệm vụ vào thời điểm bất kỳ là khoảng hơn 50%.

32 phi cơ F-22 Block 20 hiện chỉ dùng cho mục đích huấn luyện, không thể chiến đấu trừ khi được nâng cấp toàn diện. Không quân Mỹ đã nhiều lần đề xuất loại biên những chiếc F-22 Block 20, song đều bị quốc hội chặn lại.

Chuẩn tướng Doug Wickert, chỉ huy Không đoàn Thử nghiệm số 412 Mỹ, hồi tháng 1 dự đoán đến năm 2027, Trung Quốc sẽ sở hữu số chiến đấu cơ hiện đại nhiều gấp 12 lần so với lực lượng Mỹ triển khai ở châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ chênh lệch về tiêm kích thế hệ 5 là khoảng 5:3.

Dù vậy, Mỹ vẫn duy trì ưu thế về tổng số tiêm kích tàng hình, khi dòng F-35 được sản xuất với số lượng lớn hơn rất nhiều. Nếu tính cả số lượng máy bay Mỹ bán cho nước ngoài, khoảng 1.200 tiêm kích F-35 các loại đã được xuất xưởng.

Tiêm kích J-20 tại sân bay ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, trong ảnh chụp ngày 12/9. Ảnh: X/RupprechtDeino

J-20 là một trong hai tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc, bên cạnh dòng J-35 mới được công bố tại Triển lãm Hàng không Chu Hải hồi năm ngoái.

J-20 có ba biến thể, trong đó biến thể J-20A được chỉnh sửa phần mũi, có kính buồng lái ngắn hơn và phần lưng phía sau được kéo dài để thêm không gian chứa nhiên liệu, thiết bị hàng không và tác chiến điện tử. Cuối cùng là phiên bản hai chỗ ngồi J-20S mới xuất hiện gần đây.

Cả ba dường như đều sử dụng động cơ WS-10C, vốn là giải pháp tình thế trong khi chờ các kỹ sư nước này hoàn thiện động cơ WS-15 mạnh hơn. Cuối năm 2024, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nguyên mẫu J-20A trang bị động cơ WS-15, nhưng chưa rõ tiến độ triển khai.