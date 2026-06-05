Vị hoàng đế có võ công cao cường nhất lịch sử Trung Quốc là ai?

Triệu Khuông Dận sinh tại Lạc Dương trong một gia đình quan lại. Cha ông là Triệu Hoằng Ân. Từ nhỏ, ông đã theo cha học võ nghệ và khi còn trẻ thường xuyên bôn ba khắp nơi, rèn luyện bản lĩnh giang hồ.

Về sau, Triệu Khuông Dận gia nhập quân đội dưới quyền tướng Quách Uy. Khi Quách Uy lật đổ nhà Hậu Hán, lập nên nhà Hậu Chu, Triệu Khuông Dận tiếp tục theo ông chinh chiến nam bắc và nhiều lần lập công lớn trên chiến trường.

Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận.

Đến ngày mùng 1 tháng Giêng năm 960, Bắc Hán liên kết với nước Khiết Đan phát binh xâm phạm biên giới. Triệu Khuông Dận được lệnh dẫn quân đi chống địch. Tối ngày mùng 3, khi đại quân đóng tại Trần Kiều Dịch, cách kinh thành Biện Lương khoảng 20 km về phía đông bắc, một cuộc binh biến đã xảy ra.

Sáng hôm sau, các tướng sĩ đồng loạt tôn Triệu Khuông Dận lên làm hoàng đế. Sự kiện này được lịch sử gọi là “Binh biến Trần Kiều”. Sau đó, quân đội quay trở lại kinh thành. Hậu Chu Cung Đế Sài Tông Huấn nhường ngôi, Triệu Khuông Dận chính thức đăng cơ, đổi niên hiệu thành Kiến Long, lập quốc hiệu là Tống, mở đầu triều đại Bắc Tống.

Nhiều người cho rằng việc ông có thể đạt được thành tựu ấy cũng phần nào nhờ vào võ nghệ xuất chúng của mình.

Trong lịch sử, Tống Thái Tổ được đánh giá là người “văn có thể trị quốc, võ có thể an bang”. Không ít sử gia ca ngợi ông sở hữu sức mạnh và tài năng quân sự vượt trội. Người đời thường dùng câu “vạn phu bất đương chi dũng” để mô tả sự dũng mãnh của ông. Nhờ vậy, Triệu Khuông Dận đã giành được nhiều chiến thắng, xây dựng nên một triều đại mới và lưu danh sử sách.

Ngoài những chiến công quân sự, dân gian võ thuật Trung Quốc còn truyền tụng rằng ông là người sáng tạo ra môn Thái Tổ Trường Quyền. Đây được xem là một trong những hệ phái quyền thuật cổ xưa vẫn còn lưu truyền đến ngày nay.

Triệu Khuông Dận được coi là vị hoàng đế văn võ song toàn.

Tiểu thuyết gia Kim Dung khi viết tác phẩm Thiên Long Bát Bộ lấy bối cảnh thời Bắc Tống cũng từng để nhân vật Kiều Phong nhiều lần sử dụng Thái Tổ Trường Quyền tung hoành thiên hạ. Điều này càng khiến hình tượng võ công của Triệu Khuông Dận trở nên nổi tiếng hơn trong văn hóa đại chúng.

Không chỉ vậy, dân gian còn cho rằng ông từng sáng tạo một loại binh khí gọi là “Thái Tổ Bàn Long Côn”. Phương pháp luyện tập của môn côn này được cho là bí truyền. Thậm chí có ý kiến cho rằng cây côn nhị khúc (song tiết côn) ngày nay chính là biến thể phát triển từ Bàn Long Côn.

Dựa trên những truyền thuyết và câu chuyện lưu truyền đó, nhiều người tin rằng võ nghệ của Triệu Khuông Dận vượt xa các vị hoàng đế khác trong lịch sử Trung Hoa.

Tuy nhiên, cần phải nói rằng phần lớn những nhận định trên xuất phát từ truyền thuyết dân gian, tiểu thuyết võ hiệp và các giai thoại hậu thế hơn là từ những tư liệu lịch sử đáng tin cậy. Thực tế, rất khó để xác định ai là vị hoàng đế có võ công cao nhất lịch sử, bởi sử sách cổ hiếm khi ghi chép chi tiết về trình độ võ thuật cá nhân của các hoàng đế.

Điều đáng chú ý là mặc dù xuất thân là một võ tướng và nhờ quân đội mà giành được thiên hạ, sau khi lên ngôi, Triệu Khuông Dận lại thực hiện chính sách trọng văn khinh võ.

Sau khi lên ngôi, Triệu Khuông Dận lại thực hiện chính sách trọng văn khinh võ.

Theo quan điểm của nhiều sử gia, chính trải nghiệm bản thân đã khiến ông lựa chọn con đường này. Bản thân Triệu Khuông Dận vốn là tướng lĩnh quân đội, cuối cùng lại giành được ngai vàng thông qua cuộc binh biến Trần Kiều. Vì thế, ông lo ngại các võ tướng dưới quyền sau này cũng sẽ noi theo con đường tương tự để cướp ngôi nhà Tống.

Chính vì vậy, ông đã tiến hành sự kiện nổi tiếng trong lịch sử mang tên “Bôi tửu thích binh quyền” (uống rượu giải binh quyền), dùng biện pháp mềm mỏng để tước bỏ quyền chỉ huy quân đội của các công thần khai quốc, đồng thời trọng dụng tầng lớp văn thần trong triều đình.

Nhờ chính sách này, triều Tống tránh được tình trạng võ tướng cát cứ như thời Ngũ Đại Thập Quốc. Tuy nhiên, nó cũng khiến quân đội nhà Tống về sau dần suy yếu, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ quốc gia.

Dẫu vậy, Triệu Khuông Dận vẫn được xem là một trong những vị hoàng đế kiệt xuất nhất lịch sử Trung Quốc. Ông không chỉ là nhà quân sự tài năng mà còn là người đặt nền móng cho hơn ba thế kỷ tồn tại của triều Tống.

Đáng tiếc, cơ nghiệp mà ông dày công gây dựng cuối cùng lại không được các hậu duệ duy trì trọn vẹn. Nhà Tống về sau nhiều lần chịu áp lực từ các dân tộc phương Bắc và cuối cùng bị tiêu diệt. Đây cũng là điều khiến nhiều người đời sau cảm thấy tiếc nuối khi nhắc đến vị hoàng đế khai quốc đầy tài năng này.

Lịch sử cũng ghi lại rằng, trước khi trở thành hoàng đế khai quốc của triều Tống, Triệu Khuông Dận từng đến chùa Thiếu Lâm để học tập và nghiên cứu võ thuật. Sau quá trình khổ luyện, ông đã sáng tạo ra bài Tam Thập Lục Thế Trường Quyền, gồm 36 thế đánh cơ bản của Thiếu Lâm Trường Quyền. Nhờ đó, ông được xem như một quyền sư tại chùa Thiếu Lâm. Về sau, bài quyền này được hậu thế gọi là Thiếu Lâm Thái Tổ Trường Quyền. Các sử liệu thời Tống cũng ghi nhận rằng Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận là người đặc biệt tinh thông côn pháp. Trên chiến trường, ông nổi tiếng với khả năng sử dụng trường côn vô cùng điêu luyện và hiệu quả. Tuy nhiên, trong dân gian còn lưu truyền một truyền thuyết khác, thậm chí được chùa Thiếu Lâm nhắc đến trong một số ghi chép. Theo đó, bài Thái Tổ Trường Quyền không phải do Triệu Khuông Dận tự nghiên cứu hoàn toàn, mà bắt nguồn từ một giấc mộng. Tương truyền rằng trong lúc ngủ, ông được một vị Tiên Ông truyền dạy 36 động tác căn bản của Hồng Quyền. Sau khi tỉnh dậy, ông ghi nhớ những chiêu thức ấy rồi biên soạn, hệ thống hóa thành bài quyền hoàn chỉnh. Tuy nhiên, giả thuyết này hầu như không có cơ sở lịch sử đáng tin cậy và thường chỉ được xem như một giai thoại dân gian mang tính truyền kỳ. Điều có giá trị hơn cả là việc bài quyền do Triệu Khuông Dận sáng tạo vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay. Chính bài quyền này đã trở thành tư liệu quý giá, giúp hậu thế phần nào hình dung được diện mạo ban đầu của Thiếu Lâm quyền trong giai đoạn sơ khai, đồng thời là cơ sở để nghiên cứu nguồn gốc và quá trình phát triển của võ học Thiếu Lâm. Đáng chú ý, trong phần Quyền Kinh của tác phẩm Kỷ Hiệu Tân Thư, danh tướng đời Minh là Thích Kế Quang cũng đã nhắc đến bài quyền này và ghi rõ Triệu Khuông Dận là người sáng tạo ra nó. Đây được xem là một trong những tư liệu lịch sử có giá trị nhất, góp phần khẳng định mối liên hệ giữa Tống Thái Tổ và Thiếu Lâm Thái Tổ Trường Quyền.