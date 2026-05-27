Mỹ tìm cách đối phó vệ tinh Trung Quốc trong kịch bản xung đột

Ảnh đồ hoạ thể hiện khả năng vệ tinh có thể thực hiện hành động tấn công từ quỹ đạo thấp của Trái đất.

Bà Kari Bingen - Giám đốc Dự án An ninh hàng không vũ trụ tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), cho biết Washington đang công khai thảo luận cách gây rủi ro cho vệ tinh mà Trung Quốc sử dụng để nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ nếu xảy ra xung đột ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi phải nghĩ tới việc Mỹ sẽ ứng phó với những khí tài đó như thế nào, để họ không thể sử dụng không gian nhắm mục tiêu vào chúng tôi dưới mặt đất. Điều này thực sự đang thúc đẩy cuộc thảo luận công khai hơn nhiều về năng lực tấn công, hay khả năng của chúng tôi trong việc ngăn phía bên kia sử dụng không gian”, bà Bingen phát biểu tại sự kiện của CSIS gần đây.

Theo bà Bingen, quân đội Trung Quốc đang vận hành hơn 500 vệ tinh tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). Bà cho biết, quân đội Trung Quốc gần đây đã tiến hành “diễn tập trên sa mạc Gobi, nhắm vào các cảng, tàu chiến và sân bay của chúng tôi”, bằng cách kết hợp cảm biến không gian với mạng lưới tác chiến nhằm hoàn thiện “chuỗi tiêu diệt” chống lại lực lượng Mỹ.

Chuyên gia này nhấn mạnh thực tế là Washington và Bắc Kinh hiện nay thiếu cơ chế đối thoại an toàn cơ bản, như cơ chế giữa Mỹ và Nga.

“Nếu một vệ tinh Mỹ có nguy cơ va chạm với vệ tinh Trung Quốc, chúng tôi gửi email. Chúng tôi không biết họ có trả lời hay không. Với Nga, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn có các đường dây liên lạc. Chúng tôi cần tìm ra cơ chế tương tự với Trung Quốc. Đó là điều mà các nhà vận hành chuyên nghiệp phải làm”, bà Bingen nói.

Bà Heather Williams - Giám đốc Dự án các vấn đề hạt nhân của CSIS, cho biết tình trạng đóng băng đối thoại quân sự Mỹ - Trung đã lan sang cả lĩnh vực quỹ đạo không gian.

“Trung Quốc đang chặn mọi hình thức đối thoại hay tiếp xúc”, bà nói.

Phát biểu của các chuyên gia Mỹ cho thấy Washington ngày càng lo ngại không gian đang trở thành mặt trận mới của cạnh tranh chiến lược và xung đột tiềm tàng.

Điều này phản ánh lập trường cứng rắn hơn của Mỹ khi ngày càng nhắm vào lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc.

Đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt MizarVision - công ty khởi nghiệp về tình báo nguồn mở có trụ sở tại Hàng Châu, sau khi công ty này phân tích việc triển khai quân đội Mỹ trong chiến dịch Epic Fury vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy dự án lá chắn tên lửa “Vòm vàng”, bao gồm các hệ thống đánh chặn đặt trong không gian mà ông muốn đưa vào hoạt động trước khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2029.

Bắc Kinh cảnh báo dự án này có nguy cơ “biến không gian vũ trụ thành chiến trường”.

Trung Quốc cũng đang đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ không gian quân sự, với những bước phát triển trong các lĩnh vực như liên lạc vệ tinh, tiếp tế không gian và vũ khí chống vệ tinh.

Bắc Kinh khẳng định các kế hoạch của họ mang tính hòa bình và phản đối việc vũ khí hóa không gian, nhưng nhiều công nghệ mà nước này phát triển trong những năm gần đây mang tính lưỡng dụng.

Quân đội Trung Quốc đã sáp nhập các đơn vị quân sự không gian vào Lực lượng hỗ trợ chiến lược trong cuộc cải tổ năm 2016, ba năm trước khi Mỹ thành lập Lực lượng không gian vũ trụ.

Năm 2024, Bắc Kinh tiếp tục nâng cấp các đơn vị này thành Lực lượng hàng không vũ trụ độc lập, trực thuộc Quân uỷ trung ương.