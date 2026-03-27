Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trung gian đàm phán bác tin Iran đề nghị Mỹ tạm hoãn tấn công cơ sở năng lượng

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Các bên trung gian hòa giải cho biết, Tehran chưa từng đưa ra yêu cầu Mỹ tạm hoãn 10 ngày các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng.

Theo các bên trung gian hòa giải, Tehran cũng chưa có phản hồi cuối cùng về kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Iran chỉ bày tỏ quan tâm tới đàm phán nhưng ban lãnh đạo nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC cung cấp cho thấy Nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Bushehr, Iran, ngày 7/12/2025. Nguồn: Planet Labs PBC/AP

Trước đó, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6/4 thay vì ngày 27/3 như tuyên bố trước đó, để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc gia hạn này được thực hiện theo đề nghị từ phía Iran, nhằm duy trì cơ hội ngoại giao và tránh leo thang xung đột.

Mỹ cũng đã đề xuất một kế hoạch gồm 15 điểm, theo đó Washington sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nghiêm khắc để đổi lấy việc Tehran nhượng bộ trên toàn bộ các vấn đề bất đồng giữa hai bên, bao gồm chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như việc hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong khu vực.

Tuy nhiên, phía Iran đã yêu cầu Mỹ giảm bớt những điều kiện mà họ cho là “quá mức” trước khi đồng ý tham gia thảo luận về khả năng ngừng bắn. Các quan chức Iran cũng loại trừ khả năng đưa chương trình tên lửa vào nội dung đàm phán ngay từ đầu, đồng thời không muốn cam kết chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

Theo đánh giá của các bên trung gian, triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hiện vẫn thấp. Cả Iran và Mỹ đều đưa ra những yêu cầu tối đa mà phía còn lại khó có thể chấp nhận, khiến cơ hội đạt được một thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn vẫn còn hạn chế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Phạm/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

-27/03/2026 10:26 AM (GMT+7)
Đảo Kharg quan trọng thế nào với Iran?
Xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu, đảo Kharg trở thành mục tiêu chiến lược mà Mỹ muốn kiểm soát, nhằm tác động trực tiếp đến nền kinh tế của Iran.
Iran muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột
Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 26-3 khẳng định Iran mong muốn “chấm dứt hoàn toàn” cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh mục...
Xem thêm
Tin liên quan
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN