Mỹ đã “đặt bẫy” các đồng minh Trung Đông như thế nào?

Các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Ảnh Theasialive

Như ông Lavrov nêu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France TV, bất kỳ ai am hiểu về quân sự đều hiểu rằng các căn cứ của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh đã được sử dụng để thu thập và truyền tải dữ liệu tình báo, cũng như thông tin từ vệ tinh.

“Việc các căn cứ này hiện đang bị tấn công định kỳ là hệ quả của một cuộc phiêu lưu được khởi xướng mà không có bất kỳ lý do nào. Không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ đã sơ tán phần lớn binh sĩ khỏi các căn cứ này. Điều đó cũng cho thấy họ biết trước điều gì sẽ xảy ra. Khi phát động hành động gây hấn, họ đã đặt bẫy, khiến các đồng minh Ả Rập của mình rơi vào thế bị động”, ông Lavrov nói.

Theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, Moscow đã nhiều lần phát tín hiệu tới Mỹ về sự cần thiết phải thiết lập đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề tại Vùng Vịnh và toàn bộ khu vực Trung Đông.

Tấn công Iran giữa lúc đàm phán làm dấy lên câu hỏi đối với Mỹ

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga Lavrov nhận định việc Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, ngay trong khi tiến hành đàm phán, người ta không thể không đặt ra những câu hỏi đối với các nhà đàm phán phía Mỹ.

“Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai liên tiếp hành động gây hấn chống lại quốc gia này diễn ra ngay giữa lúc đàm phán. Điều đó được tất cả thừa nhận. Không thể không đặt ra câu hỏi đối với các nhà đàm phán Mỹ, những người đã tiến hành tiến trình chính trị - ngoại giao này”, ông nói.

Nga ủng hộ bảo đảm lợi ích của Iran

“Chúng tôi ủng hộ việc bảo đảm lợi ích của Iran cũng như tất cả các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả các đối tác chiến lược thân cận của chúng tôi trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), những nước cũng đang chịu ảnh hưởng từ các hành động gây hấn do Mỹ và Israel khởi xướng”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Nga đã cung cấp sản phẩm quân sự cho Iran

Nga đã cung cấp một số sản phẩm quân sự cho Iran, song không chấp nhận các cáo buộc về việc hỗ trợ thông tin tình báo - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

“Chúng tôi có thỏa thuận hợp tác kỹ thuật – quân sự. Chúng tôi đã cung cấp cho Iran một số loại sản phẩm quân sự nhất định, nhưng không thể đồng ý với những cáo buộc cho rằng chúng tôi hỗ trợ Iran về mặt tình báo”, Ngoại trưởng Nga nói.