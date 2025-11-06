Hé lộ “phân thân” của "ông trùm" Prince Group Chen Zhi tại Đài Loan (Trung Quốc)

Cuộc điều tra về vụ án rửa tiền của Prince Group tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vạch trần một hệ thống tổ chức chặt chẽ, được điều khiển hoàn toàn từ xa bởi một phụ nữ.

Theo China Times, người nắm quyền thực sự của Prince Group tại Đài Loan là Trần Tú Linh, công dân Singapore. Bà này được coi là tổng quản tài chính và là "phân thân" của ông chủ tập đoàn Chen Zhi (Trần Chí).

Vai trò của Trần Tú Linh cực kỳ quan trọng. Mặc dù ở nước ngoài nhưng bà ta trực tiếp điều khiển, phê duyệt mọi hoạt động tài chính, cũng như mọi kế hoạch kinh doanh của các công ty con tại Đài Loan.

Bà Trần Tú Linh thiết lập một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Ông Vương Dục Đường (đứng đầu công ty Thiên Húc) và bà Cố Thục Văn (Giám đốc Nhân sự Thiên Húc) là cấp dưới trực tiếp của bà.

Hai người này cùng với các quản lý cấp cao khác phải thường xuyên báo cáo công việc và gửi mọi sổ sách để bà Trần Tú Linh kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Bà Cố Thục Văn. Ảnh: UDN

Tờ Liên hợp (UDN - Đài Loan) ngày 6-11 cho biết Prince Group xây dựng một mạng lưới gồm 12 công ty tại Đài Loan, trong đó có 2 công ty (Thiên Húc, Hiển Nguyệt) đóng vai trò tạo ra tiền qua cờ bạc trực tuyến (online). Các công ty còn lại tham gia vào hoạt động rửa tiền, trong đó có 8 công ty "ma".

Người đứng đầu chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tạo ra dòng tiền bất hợp pháp thông qua cờ bạc trực tuyến tại Đài Loan là Vương Dục Đường.

Vương Dục Đường đã thành lập công ty Thiên Húc ngay tại tòa nhà Taipei 101 để làm vỏ bọc cho việc điều hành kinh doanh cờ bạc trực tuyến. Thiên Húc chuyên tuyển dụng kỹ sư (do Cố Thục Văn phụ trách) để thiết kế và phát triển chương trình cờ bạc trực tuyến.

Trong khi đó, công ty Hiển Nguyệt đảm nhận vai trò dịch vụ khách hàng cho các hoạt động cờ bạc này.

Tòa án tạm giam và cấm tiếp xúc đối với Vương Dục Đường, người đứng đầu công ty Thiên Húc. Ảnh: UDN

Prince Group đã thiết lập một hệ thống tinh vi tại Đài Loan để "tẩy trắng" hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) thu được từ cờ bạc và lừa đảo quốc tế. Quá trình này được thực hiện chủ yếu qua 2 kênh: các công ty "ma" và mua sắm hàng loạt bất động sản cao cấp, các vật phẩm đắt tiền khác.

Cụ thể, tiền bất hợp pháp được đưa vào hệ thống thông qua 8 công ty bình phong. Các công ty này hoạt động như trạm trung chuyển, thực hiện các giao dịch nội bộ giả mạo để xóa bỏ dấu vết và nguồn gốc tội phạm của dòng tiền.

Sau khi được "làm sạch" qua lớp vỏ bọc này, số tiền được chuyển đến các công ty khác để tiếp tục đầu tư.

Ngoài ra, Prince Group còn sử dụng công ty Ni Nhĩ để mua biệt thự và siêu xe, thực hiện rửa tiền thông qua bất động sản. Cụ thể, mua 11 căn hộ cao cấp và 26 chiếc siêu xe.

Prince Group đã rửa thành công hơn 4,5 tỉ Đài tệ thông qua các hoạt động mua bán này kể từ năm 2017.