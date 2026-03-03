Trung Quốc hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc nhiều quan chức quân đội Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV tổ chức ngày 2/3 tại Bắc Kinh, hội nghị đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ trong các cơ quan của Chính hiệp toàn quốc khóa XIV của các ông Hàn Vệ Quốc, Lưu Lôi và Cao Tân, đồng thời hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc khóa XIV của những người này.

Ông Tập Cận Bình và một số cán bộ quân đội Trung Quốc. Ảnh minh họa: Báo Quân giảii phóng TQ.

Hồ sơ công khai cho thấy, ông Hàn Vệ Quốc từng là Tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và giữ chức Tổng chỉ huy cuộc duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập PLA năm 2017. Ông Lưu Lôi từng là Chính ủy Lục quân và ông Cao Tân từng là Trưởng Ban Hỗ trợ Hậu cần thuộc Quân ủy Trung ương. Cả ba đều mang hàm Thượng tướng - cấp bậc cao nhất hiện nay của PLA. Ba người này đã vắng mặt tại Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc khóa XIV vào cuối năm ngoái.

Hội nghị cũng thông qua quyết định miễn nhiệm chức Ủy viên Thường vụ và hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc khóa XIV của ông Trương Khắc Kiệm.

Trước đó, ông này đã bị bãi nhiệm chức Bí thư Ban cán sự đảng Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia hồi tháng 12/2024. Hai tháng trước khi bị bãi nhiệm, việc ông vắng mặt trong một số cuộc họp quan trọng đã gây chú ý. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đang tập trung chống tham nhũng trong lĩnh vực công nghiệp quân sự.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng truy nhận quyết định hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc khóa XIV của 10 quan chức khác, trong đó có 4 người thuộc hệ thống công nghiệp quân sự và một ủy viên thuộc khối quân đội.

Trong số đó, ông Tào Kiến Quốc là Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc, từng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc và Chủ tịch Tập đoàn Động cơ Hàng không Trung Quốc. Ông đã bị cách chức hồi tháng 5 năm ngoái. Ông Trương Đông Thần từng là Chủ tịch Tập đoàn Mạng lưới Vệ tinh Trung Quốc. Ông Tăng Nghị từng là Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Thông tin Điện tử Trung Quốc. Ông Phàn Hữu Sơn từng là Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc và Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại toàn Trung Quốc.

Một ủy viên thuộc khối quân đội là ông Hà Tùng, từng giữ chức Phó trưởng Ban Hỗ trợ Hậu cần thuộc Quân ủy Trung ương.