Bí ẩn 7 “kim chủ” đứng sau chủ tịch Prince Group Chen Zhi

Cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia của Prince Group tại Campuchia đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu.

Mặc dù người sáng lập Chen Zhi (Trần Chí) đã bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố và đưa vào danh sách trừng phạt, những thông tin điều tra độc quyền từ truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) tiết lộ Chen Zhi thực chất chỉ là "nhân vật bù nhìn", che giấu một mạng lưới quyền lực và tài chính bí mật đứng đằng sau.

Các nguồn tin của Sanli News Network (SETN) cho biết trong những năm qua, ông Chen Zhi chủ yếu sống ở đảo Cyprus thuộc Địa Trung Hải, đồng thời cũng có hộ chiếu của nước này.

Tháng 4-2017, Chủ tịch Prince Group Chen Zhi (phải) thị sát các dự án đang xây dựng tại Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Prince Group

Vai trò của ông Chen Zhi tại Tập đoàn Prince được cho là chỉ dừng lại ở vị trí chủ tịch trên danh nghĩa, dùng tên tuổi để đại diện cho những người có quyền lực thực sự.

Sau khi các vụ lừa đảo bị Anh và Mỹ phanh phui, Chen Zhi đã "biến mất" khỏi tầm mắt công chúng và không ai biết hiện ông ta đang ở đâu.

Tuy nhiên, giới thạo tin nhận định khả năng ông này quay trở lại Campuchia là rất cao, bởi cho đến nay, Campuchia vẫn khẳng định không ghi nhận bất cứ hành vi bất hợp pháp nào của Prince Group.

Theo Sanli News Network và Next TV, quyền lực và sự kiểm soát thực sự của Prince Group hoàn toàn nằm trong tay 7 cổ đông lớn. Danh tính của 7 người này được bảo mật tuyệt đối, ngay cả những người trong ngành công nghiệp Campuchia tiếp xúc với Prince Group cũng chỉ biết được một phần nhỏ.

Trong số 7 người cung cấp nguồn vốn lớn (hay còn gọi là kim chủ) này, ngoài một người Đài Loan (Trung Quốc), phần lớn còn lại đều là thành viên của bang Phúc Kiến.

Nguồn lực tài chính của 7 cổ đông nói trên lớn đến mức ngay cả khi Mỹ tịch thu số Bitcoin trị giá hàng tỉ USD, dòng tiền vẫn không bị ảnh hưởng. Theo truyền thông, họ dùng lợi nhuận từ "các hoạt động phi pháp" để mua sắm tài sản xa hoa, như biệt thự và xe hơi, trên khắp thế giới.

Các thành viên bang Phúc Kiến giữ kín tuyệt đối danh tính thật của mình và sở hữu nhiều hộ chiếu của các quốc gia khác nhau. Điều này cho phép họ dễ dàng di chuyển và ẩn náu khắp thế giới.

Bang Phúc Kiến gồm những người xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Từ thời nhà Thanh đến những năm 1900, tại những nơi người Phúc Kiến đến (như Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc), họ thành lập các hiệp hội đồng hương để tương trợ. Tuy nhiên, sau này một số đã biến chất.