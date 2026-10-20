Trục vớt thành công phần thân máy bay trinh sát 110 triệu USD dưới đáy biển

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Nhật Bản. Ảnh minh họa: NHK

Theo ASDF, một phần của chiếc máy bay Global Hawk đã được trục vớt từ khu vực có độ sâu khoảng 200 đến 300 mét.

Trước đó, ASDF đã mất liên lạc với chiếc máy bay nói trên khi nó đang bay trên vùng biển quốc tế, cách tỉnh Tottori khoảng 50 km về phía Bắc vào khoảng 13h chiều 15-9. Lực lượng này cho biết phi cơ đã biến mất khỏi màn hình radar vào thời điểm đó.

Máy bay này đóng tại Căn cứ Không quân Misawa thuộc tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. ASDF nói rằng chiếc Global Hawk đã cất cánh từ căn cứ vào khoảng 10h20 sáng 15-9, và không thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vào thời điểm đó.

Người ta đã phát hiện được những phần bị cho là mảnh vỡ của chiếc máy bay ở đáy biển, cách Tottori khoảng 50 km. Hiện ASDF đang phối hợp với một công ty tư nhân để trục vớt phi cơ này.

Global Hawk là loại máy bay trinh sát không người lái có chiều dài khoảng 15 mét, cao 5 mét và sải cánh rộng 40 mét. Nó có khả năng bay liên tục trong khoảng 36 giờ và thực hiện các nhiệm vụ giám sát từ độ cao khoảng 20.000 mét nhờ sử dụng camera hồng ngoại độ phân giải cao.

Nhật Bản bắt đầu mua sắm các máy bay Global Hawk từ năm tài chính 2015 nhằm tăng cường năng lực giám sát. Mỗi chiếc máy bay được cho là có giá khoảng 17 tỷ yên, tương đương 110 triệu USD.