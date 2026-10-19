Mỹ - Nhật tập trận quy mô lớn, huy động gần 60.000 binh sĩ

Theo hãng tin Kyodo, cuộc tập trận quân sự chung Keen Sword (Kiếm Sắc) giữa Nhật Bản và Mỹ đã chính thức bắt đầu, với sự tham gia của khoảng 45.000 binh sĩ Nhật Bản và 12.000 quân nhân Mỹ.

Diễn ra từ ngày 19 - 29/10, cuộc tập trận trải rộng trên nhiều khu vực của Nhật Bản. Binh sĩ từ 7 quốc gia khác, trong đó có Australia, Đức và Pháp, dự kiến cũng tham gia.

Hoạt động huấn luyện tập trung chủ yếu tại Kyushu và chuỗi đảo Nansei, nhằm tăng cường khả năng răn đe và phối hợp tác chiến giữa hai đồng minh. Theo báo cáo, cuộc tập trận cũng đang được tiến hành trên đảo Yonaguni, hòn đảo cực tây của Nhật Bản thuộc tỉnh Okinawa.

Kịch bản diễn tập mô phỏng tình huống lực lượng đối phương tìm cách đổ bộ và tấn công chuỗi đảo Nansei. Lực lượng Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp triển khai các phương án phòng thủ và phản ứng trước nguy cơ này.

Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ và các thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chuẩn bị lên máy bay MV-22 Osprey trong cuộc tập trận Keen Sword 25 tại Căn cứ Futenma ở Ginowan, tỉnh Okinawa năm 2024.

Đáng chú ý, Nhật Bản lần đầu tiên đưa tên lửa cơ động Type 25 mới, có tầm bắn khoảng 1.000 km, ra khỏi căn cứ tại tỉnh Kumamoto để tham gia diễn tập. Hai bên sẽ thực hành phối hợp chỉ huy và triển khai vũ khí, nhưng không tiến hành phóng tên lửa thật.

Về phía Mỹ, quân đội nước này lần đầu triển khai Hệ thống Ngăn chặn Tàu Viễn chinh Hải quân - Thủy quân lục chiến (NMESIS) và Hệ thống Phòng không Tích hợp Thủy quân lục chiến (MADIS) tới đảo Yonaguni. Trong đó, MADIS được thiết kế để đối phó máy bay không người lái và các mục tiêu bay thấp.

Nhật Bản cũng tạm thời đưa tên lửa chống hạm Type 88 và hệ thống phòng không tầm trung Type 03 tới Yonaguni. Trên đảo Ishigaki, các hệ thống Type 88 sẽ được triển khai cùng với những tổ hợp tên lửa Type 03 và Type 12 hiện có.

Tại Hokkaido, lực lượng tham gia sẽ huấn luyện phương án đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và đường không. Các nội dung khác bao gồm đổ bộ đường biển, nhảy dù, sơ tán người bị thương và ứng phó với các cuộc tấn công trong không gian vũ trụ cũng như không gian mạng.

Keen Sword được tổ chức hai năm một lần, luân phiên với cuộc tập trận chỉ huy chung Keen Edge. Quy mô và nội dung diễn tập phản ánh nỗ lực tăng cường khả năng phối hợp quân sự giữa Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo gần đây, tướng Yoshihide Uchikura - Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, nhấn mạnh cuộc tập trận có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng cơ động, triển khai lực lượng và phản ứng nhanh của hai nước.

"Việc duy trì cuộc tập trận ở quy mô gần tối đa cho thấy hai bên nhận thức rõ mức độ quan trọng của tình hình an ninh, đồng thời khẳng định nhu cầu huấn luyện thực tế", ông nói thêm.