Tên lửa siêu thanh mới của Triều Tiên có thể vượt mọi hệ thống phòng thủ?

Hệ thống mới, mang định danh Hwasong-11Ma, có thiết kế tích hợp phương tiện lướt siêu thanh và các bề mặt điều khiển nhỏ, cùng thân tạo lực nâng, khiến nó khác biệt với phiên bản KN-23 trước đó.

Hwasong-11Ma, cùng với các loại vũ khí khác, được trưng bày ở Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025. (Nguồn: Truyền thông Nhà nước Triều Tiên)

Về cấu hình, Hwasong-11Ma dường như dùng chung khung vận chuyển-dựng-bệ phóng và phần thân dưới với KN-23, nhưng phần trên được trang bị phương tiện lướt có thể tách ra gần đầu giai đoạn tăng tốc.

Thiết kế này cho phép đầu đạn lướt ở tầng khí quyển dày hơn với vận tốc rất cao, một cách tiếp cận từng xuất hiện trước đây trên một số tên lửa Triều Tiên khác. Trước Hwasong-11Ma, Triều Tiên đã phát triển nhiều tên lửa tích hợp phương tiện lướt siêu thanh, như tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-8 (thử chuyến bay đầu tiên vào tháng 9/2021) và Hwasong-16B (có các chuyến bay thử nghiệm hồi tháng 4/2024).

KN-23 được công bố lần đầu vào tháng 2/2018 và có nhiều điểm tương đồng với hệ thống Iskander-M của Nga: cả hai dùng động cơ nhiên liệu rắn, ưu tiên cơ động cao và phóng trên các quỹ đạo bán đạn đạo, bán lõm, để làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng không đối phương.

Những tên lửa kiểu này đã thể hiện hiệu quả đáng kể trước các hệ thống phòng không tầm xa như MIM-104 Patriot trong thực chiến ở Ukraine. So với các hệ thống Nga, KN-23 có một số ưu thế như đa dạng phương tiện phóng, tầm bắn lớn hơn, tồn tại biến thể lớn KN-23B với đầu đạn lớn hơn đáng kể và tầm bắn xa hơn.

Về hiệu suất chiến thuật, các phương tiện lướt siêu thanh như trên Hwasong-11Ma có lợi thế đáng kể: chúng đạt tầm bắn xa hơn dù tải trọng nhiên liệu bị hạn chế, bay nhanh hơn và ở mật độ không khí lớn hơn. Chúng có thể tiếp cận với góc nghiêng nông, giảm đường chân trời radar và rút ngắn thời gian phản ứng của hệ thống phòng không đối phương; đồng thời có khả năng cơ động ngang, tấn công từ các góc bất ngờ, điều khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Xét trong bối cảnh Patriot đang gặp nhiều khó khăn khi đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ít tinh vi hơn, với tỷ lệ đánh chặn giảm xuống khoảng 6% trong các cuộc thử nghiệm chiến đấu ở Ukraine, tiềm năng tác chiến của Hwasong-11Ma được đánh giá là rất đáng kể.