Chủ tịch Kim Jong Un thị sát Triều Tiên tập trận với tên lửa siêu vượt âm

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thị sát cuộc tập trận tên lửa. (Ảnh: KCNA)

Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo và cáo buộc Bình Nhưỡng hành động khiêu khích.

Đợt bắn thử tên lửa diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.

Bản tin của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, cuộc tập trận ngày 4/1 sử dụng hệ thống vũ khí siêu vượt âm nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng, nâng cao kỹ năng vận hành của lực lượng tên lửa và đánh giá khả năng tác chiến răn đe của đất nước.

KCNA dẫn lời ông Kim: “Thông qua cuộc tập trận phóng tên lửa hôm nay, chúng ta có thể khẳng định một nhiệm vụ công nghệ rất quan trọng đối với quốc phòng đã được thực hiện. Chúng ta phải liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công”.

Việc sở hữu vũ khí siêu vượt âm sẽ giúp Triều Tiên xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc.

Trong những năm qua, Triều Tiên tiến hành một loạt thử nghiệm để đạt được điều này, nhưng các chuyên gia bên ngoài vẫn hoài nghi về khả năng tên lửa của Triều Tiên đạt được tốc độ và tính cơ động như mong muốn của Bình Nhưỡng.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên thử nghiệm vũ khí mà họ gọi là tên lửa hành trình chiến lược tầm xa và tên lửa phòng không mới, đồng thời công bố những bức ảnh cho thấy tiến bộ rõ rệt trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này.

Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên đang muốn thể hiện những thành tựu phát triển vũ khí trước thềm Đại hội Đảng Lao động, trong đó sẽ nêu ra chính sách của đất nước cho giai đoạn 5 năm tới. Giới quan sát đang theo dõi xem chính sách mới có đưa ra manh mối về chính sách với Mỹ hay không.

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên dự kiến ​​sẽ là một nội dung trong chương trình nghị sự của Tổng thống Lee với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối ngày 5/1. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo của họ sẽ kêu gọi Trung Quốc đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Đợt phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra ngay sau chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ ở Venezuela hôm 3/1, bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro và đưa đến Mỹ để xét xử với cáo buộc liên quan đến ma tuý. Triều Tiên lên án chiến dịch này của Mỹ.

Nhiều chuyên gia cho rằng hành động của Mỹ ở Venezuela có thể càng thôi thúc ông Kim Jong Un thúc đẩy mở rộng và tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân hơn nữa, để đảm bảo sự tồn tại của chính phủ và chủ quyền quốc gia trước nguy cơ từ bên ngoài.

Trong cuộc tập trận phóng tên lửa ngày 4/1, ông Kim nêu lý do cho việc nỗ lực thúc đẩy chương trình hạt nhân mạnh mẽ hơn của đất nước. “Lý do cần những điều đó đã được minh chứng bằng cuộc khủng hoảng địa - chính trị gần đây và các sự kiện quốc tế phức tạp”, Chủ tịch Kim Jong Un nói.