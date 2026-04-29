21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với cự ly trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Trong đó, có 5 trạm dừng nghỉ chính đang vận hành ổn định trên các tuyến như Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cùng một số điểm dừng xe bổ sung trên các tuyến khác .

Bên cạnh đó, 15 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu và được đưa vào khai thác tạm thời trong dịp lễ, phân bố dọc các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Các trạm này cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu như dừng nghỉ, vệ sinh, ăn uống và tiếp cận các dịch vụ lân cận thông qua hệ thống nút giao kết nối.

Tuy nhiên, hạ tầng dịch vụ chưa đồng đều khi chỉ có 4 trạm có bố trí cây xăng, chủ yếu tập trung tại một số đoạn tuyến trọng điểm.

Trong bối cảnh nhiều trạm dừng nghỉ vẫn đang trong quá trình đầu tư, cơ quan quản lý đã công bố chi tiết vị trí các điểm dừng tạm, nút giao ra vào cao tốc và các khu vực có dịch vụ thiết yếu gần tuyến. Điều này nhằm giúp người dân chủ động lộ trình, hạn chế tình trạng dừng đỗ không đúng nơi quy định hoặc bị động trong việc tiếp nhiên liệu khi lưu thông đường dài.

Song song với việc tổ chức hệ thống trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, yêu cầu các đơn vị tăng cường trực điều hành 24/24 giờ, duy trì đường dây nóng và kịp thời xử lý tình huống phát sinh .

Trước đó, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên hệ thống quốc lộ và cao tốc đã ghi nhận 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và bị thương 18 người. Đây là cơ sở để các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt quản lý, hạn chế rủi ro trong kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới.