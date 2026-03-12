Triều Tiên phát triển tàu khu trục 8.000 tấn với tham vọng hải quân hoạt động xa bờ

Bình luận về cuộc bắn thử tên lửa hành trình từ tàu khu trục Choe Hyon – con tàu đầu tiên thuộc lớp khu trục hiện đại của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần đầu tiên tiết lộ rằng một lớp tàu khu trục lớn hơn với trọng tải 8.000 tấn hiện đang được phát triển.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon của Triều Tiên. (Nguồn: MW)

Theo ông Kim, các tàu khu trục trong tương lai của Triều Tiên sẽ có sự thay đổi lớn trong về mặt thiết kế. Thay vì trang bị pháo cỡ lớn ở phía trước – loại vũ khí chủ yếu dùng cho nhiệm vụ bắn phá bờ biển, các tàu chiến mới sẽ ưu tiên mang theo nhiều tên lửa hơn nhằm tăng cường khả năng chống hạm và tấn công chiến lược. Ông cho rằng việc tích hợp thêm các hệ thống vũ khí siêu thanh và mở rộng số lượng tên lửa trên tàu sẽ mang lại hiệu quả chiến đấu cao hơn so với việc duy trì các khẩu pháo hạng nặng truyền thống.

Hiện tại, tàu khu trục Choe Hyon có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, nhưng lớp tàu khu trục mới 8.000 tấn được kỳ vọng sẽ có năng lực vượt trội hơn đáng kể. Những con tàu lớn hơn này có thể được trang bị hệ thống cảm biến và radar mạnh hơn, cùng với không gian rộng hơn để bố trí các trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Các trung tâm thông tin tác chiến lớn hơn, hệ thống liên lạc bổ sung và khu vực làm việc cho sĩ quan tham mưu sẽ cho phép tàu đóng vai trò như một sở chỉ huy nổi trong các chiến dịch trên biển.

Kích thước lớn hơn cũng giúp tàu mang theo nhiều nhiên liệu, thực phẩm và vật tư hơn, cho phép thực hiện các chuyến triển khai dài ngày và hoạt động ở khoảng cách xa hơn mà ít phụ thuộc vào tiếp tế trên biển. Ngoài ra, các tàu khu trục mới có thể được thiết kế để mang theo trực thăng hoặc triển khai máy bay không người lái. Một số nguồn tin còn cho rằng Triều Tiên có thể tìm cách mua trực thăng hải quân từ Nga, chẳng hạn như Kamov Ka-27, nhằm cải thiện khả năng hậu cần cũng như tác chiến chống tàu ngầm.

Những tàu khu trục lớn hơn cũng có lợi thế rõ rệt về khả năng sống sót trong chiến đấu. Nhờ cấu trúc khoang được phân chia tốt hơn, nhiều hệ thống dự phòng hơn và các thiết bị kiểm soát thiệt hại hiện đại hơn, chúng có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị hư hại. Không gian rộng rãi trên tàu cũng tạo điều kiện để tích hợp các công nghệ mới theo thời gian, từ hệ thống máy tính, radar thế hệ mới cho tới các loại vũ khí tiên tiến như vũ khí năng lượng định hướng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của lớp tàu khu trục mới là hỏa lực tên lửa. Mỗi tàu lớp Choe Hyon hiện được cho là trang bị khoảng 74 ống phóng thẳng đứng. Tuy nhiên, lớp tàu khu trục 8.000 tấn trong tương lai có thể mang hơn 110 ống phóng, gần tương đương với 112 ống phóng trên tàu khu trục lớp Type 055 của Trung Quốc – một trong những tàu khu trục mạnh nhất thế giới hiện nay.

Song song với việc phát triển lớp tàu mới, ông Kim Jong-un cũng công bố kế hoạch đóng tàu khu trục đầy tham vọng. Theo kế hoạch, Triều Tiên dự định hạ thủy hai tàu khu trục mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Nếu chương trình này được thực hiện đúng tiến độ, Hải quân Triều Tiên có thể sở hữu tới 12 tàu khu trục vào đầu những năm 2030. Những con tàu này sẽ thuộc lớp Choe Hyon hoặc các lớp lớn hơn đang được phát triển.

Chương trình tàu khu trục của Triều Tiên đặc biệt đáng chú ý khi xét đến thực tế rằng nước này trước đây hầu như không có khả năng tác chiến xa bờ. Việc hạ thủy tàu Choe Hyon vào tháng 4/2025 được xem là bước ngoặt đối với hải quân nước này. Nếu mục tiêu xây dựng hạm đội 12 tàu khu trục được hoàn thành, Triều Tiên thậm chí có thể sở hữu số lượng tàu khu trục nhiều hơn một số hải quân lớn như Ấn Độ, Pháp, Nga hay Anh.