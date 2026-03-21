Giải mã sức mạnh Tên lửa Hwasong-20 của Triều Tiên: Công nghệ đặc biệt khiến việc đánh chặn trở nên khó hơn bao giờ hết

Trong những năm qua, Triều Tiên đã đầu tư mạnh vào chương trình tên lửa đạn đạo của mình, điều này liên tục khiến Washington và các đồng minh trong khu vực vô cùng lo ngại. Nước này đã thử nghiệm một số tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu liên lục địa.

Hwasong tạo thành xương sống của chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trong loạt tên lửa mang tên gọi này, có cả tên lửa chiến thuật tầm ngắn và tên lửa liên lục địa tầm xa. Những tên lửa này dựa trên công nghệ nhiên liệu rắn, cho phép phóng nhanh hơn và được che giấu tốt hơn.

Những tên lửa nguy hiểm nhất trong số đó là Hwasong-20, Hwasong-19, Hwasong-18 và Hwasong-17. Mỗi tên lửa có tầm bắn tối thiểu 15.000 km, đủ để vươn tới tất cả các thành phố lớn của Mỹ, bao gồm Washington, New York và California.

Thông số kỹ thuật “hủy diệt” của Tên lửa Hwasong-20

Được công bố vào tháng 10 năm 2025, đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn tiên tiến nhất của Triều Tiên. Loại tên lửa này cũng được hãng thông tấn KCNA mô tả là “hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất” của quân đội Triều Tiên.

Mũi tên lửa Hwasong-20 tù hơn, dấu hiệu của việc mang theo nhiều đầu đạn. Ảnh: @KCNA.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, động cơ trong Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 được chế tạo bằng sợi carbon, có khả năng tạo ra lực đẩy 1.971 kilonewton – một thước đo lực đẩy mạnh hơn các động cơ tên lửa trước đây của Triều Tiên. Thông số này mạnh hơn khoảng 40% so với thế hệ trước, có khả năng cho phép tên lửa mang tải trọng lớn hơn cũng như có tầm bắn xa hơn.

Khác với các tên lửa nhiên liệu lỏng thế hệ cũ, Hwasong-20 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon. Điều này cho phép tên lửa được nạp nhiên liệu trước và phóng chỉ trong vài phút, khiến các hệ thống vệ tinh khó phát hiện, đồng thời công tác đánh chặn từ đối thủ cũng khó khăn hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, tên lửa "ngày tận thế" thế hệ mới này khó bị phát hiện hơn. Nó được trang bị các đầu đạn hồi quy đa mục tiêu độc lập (MIRV) tiên tiến, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Giải thích rõ thêm về vấn đề này, theo tờ Korean Times, các nhà phân tích cho rằng, động cơ này có thể cho phép Triều Tiên triển khai nhiều đầu đạn hồi quy có khả năng nhắm đa mục tiêu độc lập (MIRV), vốn là những đầu đạn có thể tách rời và tấn công các mục tiêu khác nhau cùng lúc, khiến việc đánh chặn trở nên khó hơn.

Với tốc độ siêu thanh lên đến Mach 22, tương đương khoảng 27.000 km/h, Hwasong-20 có thể vươn tới tất cả các thành phố lớn của Mỹ trong vòng 25 đến 40 phút. Hwasong-19, Hwasong-18 và Hwasong-17 đều có thể vươn tới bất kỳ thành phố nào ở Mỹ trong vòng 30-40 phút.

Hwasong-20 là tên lửa nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Triều Tiên. Tên lửa này có khả năng mang tải trọng ước tính hơn hai tấn, tương đương với một quả bom hydro hoặc 3-8 đầu đạn riêng biệt, mỗi đầu đạn có khả năng tấn công đồng thời nhiều thành phố như New York, Washington và California. Giống như Hwasong-20, Hwasong-18 và 19 cũng mang đầu đạn hạt nhân, và tất cả đều được trang bị đầu đạn hồi quy có khả năng nhắm đa mục tiêu độc lập (MIRV) tiên tiến.

Có thể thấy, tên lửa Hwasong-20 hiện đang đại diện cho đỉnh cao tham vọng của Triều Tiên về khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm xa.

Tên lửa Hwasong-20 thách thức mọi hệ thống phòng thủ hiện đại

Mặc dù Mỹ có hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp, nhưng hiệu quả của nó đối với các tên lửa đạn đạo liên lục địa như Hwasong-20 không được đảm bảo. Hệ thống phòng thủ giữa hành trình trên mặt đất (GMD), là hệ thống phòng thủ chính chống lại các tên lửa đang bay tới, có tỷ lệ thành công tối đa chỉ từ 55-60% trong các mô phỏng giả lập.

Điều đó có nghĩa là ít nhất 1 trong 3 tên lửa sẽ bắn trúng mục tiêu. Lớp phòng thủ khác là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, được trang bị trên các tàu khu trục hải quân chủ yếu để đánh chặn các mục tiêu tầm ngắn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Tầm bắn Hwasong-20 đạt 15.000 km, tốc độ siêu thanh lên đến Mach 22, tương đương khoảng 27.000 km/h. Ảnh KCNA

Tiếp theo là THAAD và Patriot, là các hệ thống phòng thủ giai đoạn cuối được sử dụng để phòng thủ khu vực, bao phủ các khu vực địa lý nhỏ hơn nhiều, thay vì các thành phố lớn.

Tuy nhiên, có một vấn đề đó là, Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 sử dụng nhiên liệu rắn, vì vậy chúng có thể được đưa ra khỏi hầm trú ẩn ngay lập tức và tấn công nhanh chóng mà không cần nhiều thời gian phản ứng, rút ​​ngắn thời gian phản ứng trước khi bất kỳ chuyển động nào bị phát hiện trên ảnh vệ tinh hoặc radar của đối phương.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 có đầu đạn hồi quy có khả năng nhắm mục tiêu độc lập (MIRV), do đó chúng có thể áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa đối thủ bằng các mục tiêu giả và nhiều đầu đạn, điều này sẽ làm đối thủ lãng phí các tên lửa đánh chặn đắt tiền vào các mục tiêu giả hoặc một bầy mục tiêu.

Vì vậy, đối thủ có thể ngăn chặn một cuộc tấn công từ tên lửa Hwasong-20, nhưng cũng có khả năng cuộc tấn công từ tên lửa Hwasong-20 có thể áp đảo hệ thống phòng thủ bằng các kỹ thuật tấn công theo bầy đàn và né tránh.