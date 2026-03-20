Chủ tịch Triều Tiên và con gái cưỡi xe tăng

Ông Kim Jong Un và con gái trên xe tăng. (Ảnh: KCNA)

Theo bản tin của KCNA, ông Kim đã giám sát cuộc bắn đạn thật và huấn luyện khác, với sự tham gia của các đơn vị xe tăng và bộ binh trong ngày 19/3, chỉ đạo hoàn tất công tác chuẩn bị chiến tranh.

Hình ảnh trên KCNA cho thấy ông Kim và con gái đều mặc áo da màu đen, cùng ngồi trên chiếc xe tăng màu xanh ô liu với các binh sĩ khác trong buổi huấn luyện. Các bức ảnh cho thấy cô bé ngồi gần tháp pháo, trong khi ông Kim ngồi bên cạnh và mỉm cười.

Cô bé Kim Ju Ae, khoảng 13 tuổi, đã nhiều lần tháp tùng cha trong các sự kiện quan trọng từ cuối năm 2022, khiến giới quan sát bên ngoài suy đoán rằng cô có thể sẽ trở thành người kế vị. Truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi cô là “người con được yêu quý nhất” của ông Kim, đăng nhiều hình ảnh và video cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai cha con.

Ông Kim Jong Un và con gái trong chuyến thị sát. (Ảnh: KCNA)

Tuần trước, cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng bắn súng ngắn trong chuyến thăm nhà máy sản xuất đạn và theo dõi một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật của hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Tháng 9 năm ngoái, cô bé đi cùng cha trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Tháng trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc đánh giá ông Kim Jong Un đang tiến gần đến việc chỉ định con gái là người kế nhiệm. Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng tình với nhận định này, cho rằng Kim vẫn còn tương đối trẻ và cấu trúc quyền lực của Triều Tiên vốn trọng nam.

Cuộc huấn luyện của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành chương trình tập trận quân sự thường niên mà Triều Tiên coi là diễn tập xâm lược. Ngày 19/3, Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc diễn tập sở chỉ huy mô phỏng trên máy tính kéo dài 11 ngày, nhưng vẫn tiếp tục các hoạt động huấn luyện thực địa.