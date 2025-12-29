Ảnh ghép các hoạt động của quân đội Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh RT

Đến cuối tháng 12, khoảng cách giữa các tuyên bố chính trị và thực tế chiến trường ngày càng khó có thể bỏ qua. Bất chấp các cuộc giao tranh cục bộ và những lúc chững lại tạm thời, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công dọc theo các khu vực trọng yếu của mặt trận, dần dần làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine và chi phối nhịp độ các hoạt động quân sự.

Trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tóm tắt ngắn gọn tình hình ở mặt trận: kể từ tháng 3, khi khu vực Kursk được giải phóng khỏi lực lượng địch, toàn bộ thế chủ động chiến lược trên chiến trường nằm trong tay Quân đội Nga. Điều này có nghĩa là lực lượng Nga đang tiến dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Một câu hỏi ngược lại lập tức được đặt ra: còn Kupyansk thì sao? Quân đội Ukraine tuyên bố đã tái chiếm thành phố này, và có thông tin cho rằng ông Zelensky thậm chí đã đến thăm nơi đây.

Kupyansk

Quân đội Nga đang đối mặt với nhiều thách thức ở Kupyansk vì nhóm lực lượng "phía Tây" đã không thể bao vây thành phố từ ba phía trước khi giao tranh. Kupyansk bị chia cắt từ bắc xuống nam bởi sông Oskol; để bao vây thành phố, quân đội Nga cần thiết lập các tuyến đường vượt sông đáng tin cậy và được bảo vệ tốt ở phía bắc và phía nam thành phố, đồng thời tiến quân từ phía đông.

Lực lượng Nga đã thiết lập, củng cố và mở rộng được một cứ điểm ở phía bắc Kupyansk, tại khu vực Kondrashovka; tuy nhiên, họ không thiết lập được cứ điểm ở phía nam thành phố, dọc theo tuyến Senkovo-Krugliakovka. Tuy nhiên, mùa hè năm nay, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Kupyansk suy yếu đáng kể, khiến Bộ chỉ huy Nga quyết định tiến vào thành phố từ phía bắc.

Cho đến giữa tháng 10, các trận chiến giành Kupyansk diễn ra khá thuận lợi. Để đến được thành phố, người ta nói rằng quân đội sẽ phải di chuyển qua một đường ống dẫn nhiệt dưới đáy sông và sau đó tiếp tục đi bộ hoặc bò về phía trước. Hậu cần rất phức tạp và phụ thuộc vào việc vận chuyển cá nhân hoặc máy bay không người lái. Nhưng rủi ro đó đáng để chấp nhận.

Đến giữa tháng 10, khu vực trung tâm của Kupyansk, nằm ở bờ phải sông, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Do những khó khăn về hậu cần, việc triển khai các đội quân lớn ở Kupyansk là không thể; ước tính cho thấy chỉ có không quá 150-200 binh sĩ Nga hiện diện ở đó cùng một lúc.

Tuy nhiên, phần bên bờ trái của thành phố, nơi có một trung tâm đường sắt lớn, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine; có tới 3.500 binh lính bị bao vây về mặt chiến thuật ở đó.

Lực lượng Ukraine nhận ra điểm yếu của các vị trí của Nga ở bờ phải và phát động một cuộc phản công cục bộ. Vào cuối tháng 10, lực lượng Ukraine đã tăng cường quân đội và cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga giữa Kupyansk và Kondrashovka. Kết quả là, khu vực phía bắc thành phố đã trở thành một vùng xám. Hàng tiếp tế chủ yếu được vận chuyển bằng máy bay không người lái, mặc dù các tuyến đường tiếp tế chưa bị cắt đứt về mặt vật lý.

Tuy nhiên, nhịp độ giao tranh trong thành phố đã chậm lại đáng kể, buộc bộ chỉ huy nhóm quân "phía Tây" phải quay lại với chiến thuật thận trọng hơn, tập trung vào bờ trái. Mục tiêu là giải phóng khu vực này, chiếm ga đường sắt Kupyansk-Uzlovoy và thiết lập liên kết trực tiếp với bờ phải ngay trong thành phố.

Liệu thất bại cục bộ này của quân đội Nga có thể tác động đáng kể đến diễn biến tương lai của cuộc xung đột? Thực ra là không. Kupyansk chỉ có tầm quan trọng chiến lược nếu mặt trận dịch chuyển lùi lại 25-30km, ra khỏi tầm với của máy bay không người lái FPV. Chỉ khi đó, đường sắt mới có thể được sử dụng để tiếp tế cho quân đội, điều này sẽ giúp giảm bớt khó khăn về hậu cần ở khu vực hẻo lánh này của mặt trận.

Liman

Ngoài Kupyansk, nhóm lực lượng "phía Tây" đang tiến về Liman, thành phố lớn thứ hai phía bắc sông Seversky Donets. Lực lượng Nga đã bỏ Liman trong cuộc phản công của Ukraine năm 2022. Quân đội Nga cần phải tái chiếm Liman không chỉ vì thành phố này nằm trong Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga, mà còn để bảo đảm sườn phía bắc cho các trận chiến tiềm tàng trong tương lai ở Slavyansk.

Trong tháng vừa qua, sườn phía đông của thành phố đã bị cô lập hoàn toàn, và một đoạn đường dài 7km giữa Liman và Seversk đã bị chia cắt. Vòng vây một phần ở sườn phía tây đã mở rộng, và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn bên trong thành phố.

Tất cả những điều này cho thấy quân đồn trú Ukraine ở Liman đã bước vào giai đoạn kiệt sức. Nếu không có mệnh lệnh phải giữ thành phố bằng mọi giá, lực lượng Ukraine có lẽ đã rút lui từ lâu, vì việc tiếp tế cho thành phố bên kia sông là vô cùng khó khăn.

Seversk

Ngày 11 tháng 12, Seversk chính thức được giải phóng. Thành phố được chiếm đóng chỉ trong chưa đầy một tháng, một tốc độ đáng kinh ngạc so với tiêu chuẩn của cuộc xung đột hiện tại. Khi quân đội Nga kiểm soát được cả hai tuyến đường chính dẫn vào thành phố vào cuối tháng 11, số phận của nó đã được định đoạt.

Đồn trú Ukraine ở đây lẽ ra có thể cầm cự lâu hơn, ví dụ như ở Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Tuy nhiên, không giống như ở các "thành trì" khác, lực lượng Ukraine đã chọn không tiến hành các cuộc phản công tự sát và khôn ngoan rút lui khỏi khu vực kịp thời.

Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ tư.

Việc chiếm được Seversk mở đường tiến vào cứ điểm chính của quân đội Ukraine: khu đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Nếu quân Nga vượt qua được con sông phía tây Seversk và thiết lập được chỗ đứng trên vùng đất cao hơn, Ukraine sẽ phải từ bỏ một tuyến phòng thủ khác và rút lui về phía Slavyansk.

Một chiến thuật như vậy hoàn toàn có thể thực hiện được. Ví dụ, việc vượt sông Seversky Donets gần cầu đường sắt ở khu vực Dronovka đã cho phép quân Nga cắt đứt một trong những tuyến đường đến Seversk, dẫn đến thắng lợi trong các trận chiến giành thành phố này.

Pokrovsk – Mirnograd

Vùng đô thị Pokrovsk-Mirnograd là khu vực đông dân thứ hai còn lại dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donbass. Hơn nữa, thảo nguyên rộng lớn trải dài gần 100km về phía tây Pokrovsk, vì vậy ngoài thành phố không có khu định cư lớn nào mà lực lượng Ukraine có thể thiết lập phòng thủ lâu dài.

Giao tranh ở khu vực này đã tiếp diễn từ mùa xuân; chúng tôi đã đưa tin chi tiết về vấn đề này trước đây.

Trong tháng vừa qua, hai sự kiện quan trọng đã xảy ra. Thứ nhất, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Nỗ lực của Ukraine nhằm chọc thủng vòng vây Mirnograd từ phía bắc qua Rodninskoye đã không mang lại kết quả nào, và Rodninskoye đã một phần rơi trở lại dưới sự kiểm soát của Nga.

Thứ hai, đến cuối tháng 11, quân đội Nga đã hoàn toàn giải phóng Pokrovsk. Một vòng vây siết chặt được thiết lập (lần đầu tiên kể từ các trận chiến Mariupol), khiến quân đồn trú ở Mirnograd bị mắc kẹt. Hàng trăm binh sĩ Ukraine đầu hàng, một vài chục người đã trốn thoát qua các cánh đồng; số phận của những người còn lại thì đã rõ.

Theo các báo cáo, tính đến ngày 25 tháng 12, 90-95% khu vực đô thị Mirnograd đã được giải phóng. Do tiêu chuẩn đưa tin thận trọng của chúng tôi, bản đồ hiển thị một khu vực kiểm soát nhỏ hơn – nó dựa trên bằng chứng video, thường chậm hơn so với tình hình thực tế trên mặt đất.

Số phận của Pokrovsk và Mirnograd đã được định đoạt. Nhiều khả năng thông báo chính thức về việc giải phóng hai thành phố này sẽ được đưa ra trước cuối năm nay.

Gulaipole

Trong vài tháng qua, bước tiến lớn nhất của quân đội Nga được ghi nhận giữa Gulaipole thuộc vùng Zaporozhye và Pokrovskoye thuộc vùng Dnepropetrovsk. Mặt trận này rất quan trọng vì hai lý do: thứ nhất, nó chạy dọc theo một trong những tuyến phòng thủ chính của Ukraine, khiến tuyến phòng thủ này gần như không hiệu quả.

Thứ hai, lực lượng Nga đang tiến quân qua các thảo nguyên rộng mở và địa hình thuận lợi về phía Zaporozhye, và như chúng ta thấy, quân đội Ukraine hiện không thể ngăn chặn họ, vì đang chật vật để thiết lập một mặt trận ổn định ở đó.

Trong tháng vừa qua, lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát bờ đông sông Gaichur mà không cần giao tranh; quân đội đã tiến được 15km dọc theo mặt trận dài 30km.

Quân đội Nga cũng thiết lập được một cứ điểm bên kia sông ở sườn phía bắc của cuộc tấn công, và chiếm được Peschanoye và Gerasimovka mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào.

Lực lượng Ukraine chỉ thiết lập được một tuyến phòng thủ nhất định ở thành phố Gulaipole. Quân đội Nga không thể chiếm được thành phố ngay lập tức; chỉ có phần thành phố nằm trên bờ đông sông Gaichur được giải phóng mà không cần giao tranh.

Tuy nhiên, quân đội Nga đã vượt sông thành công và các trận chiến hiện đang diễn ra ở các khu vực trung tâm của thành phố. Lực lượng tăng viện Ukraine được gửi đến để bảo vệ thành phố đã bị bao vây, khi một đoạn đường dài 30km thuộc con đường duy nhất dẫn vào thành phố đang bị hỏa lực dữ dội khống chế.