Ukraine mất sở chỉ huy tiền tuyến quan trọng vì 3 lính Nga

PravdaUkraine hôm nay (29/12) dẫn tin từ DeepState, nhóm quan sát chiến sự Ukraine có quan hệ mật thiết với quân đội Ukraine, cho biết các binh sĩ Nga hôm 18/12 đã chiếm giữ thành công một sở chỉ huy tiền tuyến quan trọng của Kiev tại thành phố Huliaipole.

Cảnh đổ nát ở Huliaipole do xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: KyivIndependent

Nguồn tin của PravdaUkraine cho hay, sở chỉ huy nêu trên của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102 thuộc quân đội Ukraine. Việc lực lượng Ukraine rút khỏi căn cứ nêu trên cho phép Nga tiến công sâu hơn về phía Đông Bắc Huliaipole, cũng là đô thị lớn thứ hai ở Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, dường như do thông tin không thông suốt, ngày 20/12, tức 2 ngày sau khi Nga giành kiểm soát sở chỉ huy ở Huliaipole, một nhóm binh sĩ thuộc một lữ đoàn cơ giới Ukraine được lệnh điều động đến khu vực nêu trên. Kết quả là 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng do hỏa lực của lực lượng Nga.

Theo PravdaUkraine, quân đội Ukraine đang điều tra vụ việc. Trước đó, PravdaUkraine dẫn lời chỉ huy Trung đoàn Xung kích độc lập số 1 thuộc quân đội Ukraine Dmitry Filatov "Perun" tiết lộ, các binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại sở chỉ huy ở Huliaipole đã bỏ lại căn cứ này và không phá hủy thiết bị, tài liệu do "hoảng loạn trong hàng ngũ cũng như hành động bất cẩn của chỉ huy".

Video các quân nhân Nga lục soát sở chỉ huy của Ukraine ở Huliaipole. Video: APT/YT

"Một nhóm chỉ có 3 quân nhân Nga xâm nhập. Họ bất ngờ xuất hiện và bắt đầu tấn công. Tuy nhiên, thay vì chống trả, thay vì chiến đấu một cách tử tế, lực lượng phòng thủ đã rút lui. Các phương tiện, các thiết bị lưu trữ thông tin ở đó, đều không bị phá hủy", Perun đánh giá.

Theo chỉ huy Ukraine, lực lượng phòng thủ ở sở chỉ huy Huliaipole đủ khả năng chống lại 3 binh sĩ Nga. Ngoài ra, nhóm quân nhân Nga khi đó hoạt động đơn lẻ, không được pháo binh và máy bay không người lái yểm trợ. "Nhiệm vụ của họ chỉ là để gây hoang mang, và họ đã thành công", Perun nói thêm.

Hình ảnh do truyền thông Nga đăng cuối tuần vừa qua cho thấy các binh sĩ Nga khám xét sở chỉ huy còn nguyên vẹn của một tiểu đoàn Ukraine tại Huliaipole. Binh sĩ Ukraine dường như đã rút lui một cách vội vã, bỏ lại nhiều tài liệu mật, bản đồ tác chiến, điện thoại và máy tính chứa dữ liệu nhạy cảm mà không tiêu hủy.

Một số kênh theo dõi chiến sự tin rằng, việc Nga thu được lượng lớn thông tin như vậy sẽ giúp họ hiểu rõ cấu trúc, mối liên hệ và tình trạng hiện tại của các đơn vị Ukraine trong khu vực. Sự việc cũng gây tổn thất đáng kể cho các lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ Ukraine, giữa lúc họ cạn kiệt nhiều nguồn lực.

Huliaipole là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia và nằm tại giao điểm giữa các vùng Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Quân đội Nga từ cuối tháng 11/2025 áp sát ngoại ô Huliaipole sau bước tiến nhanh chóng ở phía Đông tỉnh Zaporizhzhia.