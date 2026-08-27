Ukraine phát tín hiệu báo động: Kramatorsk, Sloviansk thành “điểm nóng giao tranh”, Toretsk chính thức rơi vào tay Nga

Một thành viên lực lượng an ninh làm việc bên cạnh đám cháy tại một siêu thị và một số cửa hàng sau cuộc không kích của Nga ở Kramatorsk, Ukraine, ngày 20/8/2026. (Ảnh Getty Images)

Những thay đổi này được nêu trong quyết định do Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine ban hành ngày 16/7/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 21/8.

Đáng chú ý, Kramatorsk lần đầu được bổ sung vào danh sách các khu vực đang có giao tranh. Trước đợt cập nhật mới nhất, cả Kramatorsk và Sloviansk đều được phân loại là những vùng có khả năng xảy ra giao tranh.

Theo tiêu chí của Chính phủ Ukraine, các vùng có khả năng xảy ra giao tranh là những nơi hiện chưa trực tiếp diễn ra chiến sự nhưng đối mặt nguy cơ cao giao tranh có thể bùng phát. Trong khi đó, khu vực đang có giao tranh được xác định là nơi người dân phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp và ở mức độ cao đối với tính mạng, sức khỏe.

Danh sách sửa đổi cũng mở rộng phạm vi các khu vực được xếp vào nhóm đang có giao tranh tại tỉnh Donetsk.

Hàng loạt khu vực ở Donetsk được nâng mức cảnh báo

Theo danh sách mới, toàn bộ các khu dân cư thuộc các cộng đồng đô thị Kramatorsk, Sviatohirsk và Sloviansk, cùng cộng đồng nông thôn Kryvorizka, hiện chính thức được phân loại là những khu vực đang có giao tranh.

Trước đó, nhiều địa phương thuộc các cộng đồng này đã lần lượt được đưa vào danh sách. Chẳng hạn, tại cộng đồng Kramatorsk, các khu vực Pryvillia, Semenivka, Komyshuvakha, Malotaranivka, Vasylivska Pustosh và Ashurkove được xếp vào vùng giao tranh từ ngày 13/4. Bilenke, Krasnotorka, Oleksandrivka, Sofiivka, Shabelkivka, Yasna Poliana, Yasnohirka và Dmytrivka được áp dụng phân loại tương tự từ ngày 7/5.

Tại cộng đồng Sviatohirsk, thành phố Sviatohirsk cùng nhiều ngôi làng như Adamivka, Bohorodychne, Dolyna, Krasnopillia, Mazanivka, Maiaky, Pryshyb và Khrestyshche được xếp vào vùng giao tranh từ ngày 14/5.

Trong cộng đồng Sloviansk, các khu vực Sukhanivka, Bylbasivka, Myrne và Torets được đưa vào danh sách từ ngày 8/6.

Toretsk chính thức được xác định là vùng bị Nga kiểm soát

Một thay đổi đáng chú ý khác là Toretsk được Ukraine chính thức liệt kê là lãnh thổ tạm thời bị Nga chiếm đóng kể từ ngày 8/3/2026.

Cùng thời điểm, Novospaske, Shcherbynivka, Valentynivka, Dachne, Dyliivka, Krymske và Sukha Balka, thuộc cộng đồng Toretsk, cũng được áp dụng cùng phân loại.

Danh sách mới còn bổ sung nhiều địa phương khác tại Donetsk vào nhóm lãnh thổ tạm thời bị Nga kiểm soát, trong đó có Dronivka, Platonivka và Sviato-Pokrovske thuộc cộng đồng Siversk; Odradne thuộc cộng đồng Velyka Novosilka; Katerynivka, Oleksandro-Kalynove và Kleban-Byk thuộc cộng đồng Illinivka.

Việc Ukraine điều chỉnh phân loại diễn ra trong bối cảnh các khu vực Donetsk tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga. Riêng Kramatorsk liên tục trở thành mục tiêu.

Ngày 18/8, theo Văn phòng Công tố khu vực Donetsk, lực lượng Nga đã sử dụng 4 bom FAB-250 được trang bị bộ điều khiển UMPK tấn công Donetsk. Vụ tấn công khiến 3 dân thường bị thương.

Việc Kramatorsk và Sloviansk được chính thức đưa vào nhóm “khu vực đang có giao tranh” cho thấy mức độ nguy hiểm đối với các thành phố này đã được chính quyền Ukraine nâng lên đáng kể, trong khi việc Toretsk được xác định là “lãnh thổ tạm thời bị Nga kiểm soát” phản ánh những thay đổi nghiêm trọng trên thực địa tại tỉnh Donetsk.