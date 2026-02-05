Sắp có áp thấp đầu tiên trong năm 2026 trên biển Đông, khả năng tác động đến đất liền Việt Nam ra sao?

Ngày 5/2, trao đổi với báo chí về cơn bão nhiệt đới Basyang có khả năng vào biển Đông trong năm 2026 trong vài ngày tới, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơn bão thứ 2 trên Tây Thái Bình Dương có tên quốc tế Basyang có khả năng vượt qua Philippines, vào Biển Đông.

"Tuy nhiên, khi vào biển Đông, gặp tương tác với khối không khí lạnh nên bão Basyang sẽ nhanh chóng suy yếu thành một vùng áp thấp, không có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam. Bão Basyang có thể gây sóng lớn trên biển", ông Cường nói.

Hướng di chuyển của bão Basyang. Nguồn: PAGASA.

Tờ Inquirer.net dẫn nguồn của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, do tác động của bão Basyang, cảnh báo gió bão cấp 2 đã được ban hành tại hơn 10 khu vực ở Mindanao (Philippines) khi bão nhiệt đới Basyang di chuyển về phía Đông Mindanao với sức mạnh được duy trì ổn định.

Còn theo bản tin bão nhiệt đới mới nhất do PAGASA công bố, bão Basyang có sức gió duy trì tối đa 65 km/giờ gần tâm bão và gió giật lên đến 80 km/giờ.

Bão Basyang đang di chuyển với tốc độ 20 km/h về hướng Tây Tây Nam, mang theo gió mạnh đến cấp bão, lan rộng ra đến 300 km từ tâm bão. Bão Basyang tiếp tục tăng tốc khi tiến gần hơn đến phía đông Mindanao.

Sự gia tăng của gió mùa Đông Bắc cũng sẽ mang đến những cơn gió giật mạnh đến cấp bão ở nhiều khu vực của Philippines.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, ngày 4/2, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 3,0-5,0m; biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2,0-4,0m; biển động.