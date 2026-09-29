Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành chiến thắng trước Iran “rất sớm” Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Ngày 28/9, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã liên lạc với những nhà trung gian hòa giải trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiến thắng có thể đạt được bằng cách này hay cách khác và tiến trình đó sẽ diễn ra khá nhanh chóng. Ông cũng nhắc lại quan điểm Iran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump cũng cho rằng giá xăng sẽ giảm mạnh sau khi Mỹ giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về nội dung các cuộc trao đổi với những nhà trung gian, cũng như điều kiện để Washington chấm dứt chiến dịch quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Qatar đang thúc đẩy một nỗ lực ngoại giao mới nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Một quan chức am hiểu tiến trình cho biết, các nhà trung gian Qatar có thể tiến hành những cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tại New York và với phía Mỹ trong ngày 28 hoặc 29/9.

Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất kéo dài bảy ngày mà Iran đưa ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tuần trước.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran xác nhận Ngoại trưởng Araqchi sẽ gặp các nhà trung gian hòa giải tại Mỹ vào sáng thứ Hai, theo giờ New York. Theo ISNA, các bên sẽ xem xét những đề xuất và quan điểm mới nhất liên quan đến tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết thời gian lưu trú của ông Araqchi tại New York không được gia hạn và Ngoại trưởng Iran sẽ trở về Tehran theo lịch trình ban đầu. Ông Baghaei không bình luận về thông tin liên quan đến cuộc gặp với các nhà trung gian hòa giải.