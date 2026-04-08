Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ ‘chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn’

"Chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn. 100%. Không còn nghi ngờ gì nữa", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ liệu ông có thực hiện những cảnh báo trước đó về việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu Tehran vi phạm thỏa thuận hay không, mà chỉ nói ngắn gọn: "Các bạn cứ chờ xem".

Khi được hỏi về vấn đề uranium của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nội dung này sẽ được "xử lý hoàn hảo".

"Vấn đề đó sẽ được giải quyết ổn thỏa, nếu không tôi đã không dàn xếp", ông Trump nói, song không cung cấp thêm chi tiết.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ "giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở eo biển Hormuz", chỉ vài giờ sau khi tuyên bố lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran kèm điều kiện tuyến đường thủy chiến lược này phải được "mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn".

Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Sẽ có rất nhiều hành động tích cực! Sẽ kiếm được rất nhiều tiền". Ông cũng cho rằng Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết và hiện diện để đảm bảo tiến trình diễn ra suôn sẻ.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tin rằng Trung Quốc đã giúp đưa Iran vào bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có tham gia vào việc thúc đẩy Tehran bước vào đàm phán ngừng bắn hay không, ông nói: "Tôi nghe nói là có".

Phản hồi trước thông tin này, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói rằng kể từ khi xung đột nổ ra, Trung Quốc đã "nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột", đồng thời hoan nghênh mọi sáng kiến có lợi cho hòa bình.

"Trung Quốc hoan nghênh mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ nắm bắt cơ hội hòa bình, thu hẹp những khác biệt thông qua đối thoại và sớm chấm dứt xung đột", quan chức này cho biết.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần là "một chiến thắng cho Mỹ", đồng thời ca ngợi những nỗ lực của quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

"Chúng ta đã đạt được và vượt qua các mục tiêu quân sự cốt lõi trong 38 ngày. Thành công của quân đội chúng ta đã tạo ra đòn bẩy tối đa, đưa Tổng thống Trump và nhóm trợ lý của ông tham gia vào các cuộc đàm phán, tạo ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài", bà Karoline Leavitt lưu ý, đồng thời khẳng định Tổng thống Trump đã "giúp mở lại eo biển Hormuz".

"Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy thành công lợi ích của Mỹ và làm trung gian hòa giải hòa bình", Thư ký báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh.