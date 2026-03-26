Iran bác đề xuất của Mỹ, yêu cầu đáp ứng 5 điều kiện để chấm dứt chiến tranh

Khói bụi bốc lên sau một đòn tấn công của Mỹ/Israel vào Tehran ngày 3/3. (Ảnh: AP)

Quan chức này nói rằng Iran “sẽ không cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định thời điểm kết thúc chiến tranh”, vì Iran sẽ kết thúc chiến tranh khi họ quyết định và khi các điều kiện của họ được đáp ứng. Cũng theo nguồn tin, Tehran sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự và giáng những “đòn mạnh” cho đến khi các yêu cầu của mình được đáp ứng.

Theo quan chức này, Washington đã theo đuổi đàm phán qua nhiều kênh ngoại giao, đưa ra các đề xuất mà Iran coi là “quá đáng” và không phù hợp với tình hình mà Tehran cho là thất bại của Mỹ trên chiến trường. Tehran coi đề xuất mới nhất mà Mỹ chuyển qua một bên trung gian trong khu vực là chiến thuật nhằm gia tăng áp lực.

Quan chức này nêu ra 5 điều kiện để chấm dứt chiến tranh, bao gồm chấm dứt hoàn toàn “sự xâm lược và ám sát”, các điều kiện để ngăn chặn xung đột tái diễn, bồi thường chiến tranh, chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận khu vực liên quan đến các nhóm đồng minh, và đảm bảo sự công nhận quốc tế đối với quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng “lệnh ngừng bắn phụ thuộc vào việc chấp nhận tất cả các điều kiện của họ” và “sẽ không có đàm phán nào trước đó”. Quan chức này cho biết hoạt động phòng thủ của Iran sẽ tiếp tục cho đến khi các điều kiện này được đáp ứng.

Nguồn tin cũng đề cập đến các vòng đàm phán năm 2025, cho rằng những hoạt động đó chỉ để “đánh lừa” và cho rằng Mỹ không có ý định tham gia đối thoại một cách nghiêm túc.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột vẫn đang leo thang trên toàn khu vực.

Trước đó, các quan chức cho biết Mỹ đã chuyển kế hoạch gồm 15 điểm đến Iran qua Pakistan.

Thông tin này giúp giá dầu giảm và thị trường chứng khoán phục hồi trong ngày 25/3, khi các nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến kéo dài gần 4 tuần sẽ sớm chấm dứt

Ba nguồn tin từ nội các Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được thông báo về đề xuất này. Theo họ, kế hoạch của Mỹ bao gồm điều khoản loại bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran, dừng làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt việc tài trợ cho các đồng minh trong khu vực.

CNN dẫn lời 2 quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Nhà Trắng đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp tại Pakistan vào cuối tuần này, để thảo luận về lối thoát cho cuộc chiến ở Iran.

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống JD Vance sẽ tới Pakistan, cùng với các quan chức cấp cao khác của chính quyền. Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng thời điểm, địa điểm và thành phần đoàn vẫn có thể thay đổi.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán, 2 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết. Một số quan chức bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh hiện nay ở Pakistan.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch triển khai hàng nghìn lính đổ bộ đường không tới vùng Vịnh để tạo thêm lựa chọn cho Tổng thống Donald Trump nếu ông quyết định mở chiến dịch tấn công.

Lực lượng này sẽ bổ sung cho 2 đơn vị Thủy quân Lục chiến đã trên đường tới khu vực. Đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến đầu tiên trên tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn có thể đến nơi vào cuối tháng.