Thông tin mới nhất việc hàng trăm người Việt bị bắt giữ tại Indonesia, Campuchia

Người nước ngoài bị nghi liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ tại Jakarta hôm 10/5. Ảnh: Anadolu.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về các vụ bắt giữ người Việt Nam tại các nước lân cận liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Về thông tin nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ 125 người Việt ở Batam liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư, 228 người ở Jakarta liên quan đến đường dây đánh bạc bất hợp pháp, Người phát ngôn cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra làm rõ. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Indonesia để xác minh thông tin nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Liên quan đến việc Campuchia phát hiện 5000 trường hợp công dân nước ngoài tham gia các hoạt động lừa đảo trên mạng, trong đó có công dân Việt Nam, Người phát ngôn cho biết, cơ quan đại diện Việt Namđã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại của Campuchia để tìm hiểu thông tin, để nghị đảm bảo an ninh an toàn cho công dân Việt Nam và tiến hành các biện pháp thủ tục lãnh sự cần thiết

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin: Từ 1/4/26 đến nay, các cơ quan đại diện phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng trong nước đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân qua các cửa khẩu khác nhau.

Bộ Ngoại giao đã nhiều lần khuyến cáo công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên mạng ra làm việc ở nước ngoài, việc nhẹ lương cao, không yêu cầu bằng cấp trình độ, không qua cơ quan phái cử, không qua doanh nghiệp sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bóc lột và mua bán người.

"Ngoài nỗ lực của các cơ quan quản lý, cần có sự nỗ lực và nhận thức đúng đắn của công dân, kiểm chứng kỹ về nội dung, người giới thiệu, bảo hiểm, chế độ đi kèm trước khi đưa ra quyết định sáng suốt có đi làm hay không" - bà Hằng nhấn mạnh.