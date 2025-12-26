Nga tiết lộ “ý định then chốt” của Mỹ trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Theo báo Kommersant, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hôm 25-12 rằng Washington quan tâm đến việc sử dụng cổ phần đề xuất của mình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho hoạt động khai thác tiền điện tử.

Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đặt tại Ukraine nhưng đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Nga từ năm 2022. Nhà máy được cho là nằm trong lộ trình hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cho Ukraine.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: RIA Novosti

Trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Nga, các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Moscow và sử dụng cổ phần của Washington để khai thác tiền điện tử, ông Putin nói.

Moscow cũng đang xem xét đề xuất của Mỹ về việc nhà máy này sẽ tái cung cấp điện cho Ukraine, theo ông Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 25-12 rằng Nga đang phân tích đề nghị từ Washington trong vòng đàm phán mới nhất sau khi đặc phái viên của ông Putin, Kirill Dmitriev, trở về từ Miami.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine, trong đó ông muốn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được Ukraine và Mỹ cùng quản lý theo tỉ lệ 50/50.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng yêu cầu Moscow nhượng bộ về lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Kiev duy trì một đội quân thời bình gồm 800.000 người và các đảm bảo an ninh "tương tự như Điều 5" từ Washington, NATO và các nước ủng hộ Ukraine ở châu Âu.

Moscow cho rằng Kiev và các nước Tây Âu ủng hộ nước này đã cố tình làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Washington bằng những điều khoản hoàn toàn không có lợi cho Nga.

“Các điều khoản mà họ cố gắng đưa ra không cải thiện được các văn kiện hoặc cơ hội đạt được hòa bình lâu dài" - nhà đàm phán cấp cao của Nga kiêm cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yury Ushakov, cho biết hồi đầu tuần này.