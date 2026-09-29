Tổng thống Trump lên tiếng về thông tin ra điều kiện nới trừng phạt Iran

Hôm 28/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng ông sẵn sàng nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa để đổi lấy những nhượng bộ của Tehran trong vấn đề hạt nhân.

“Axios vừa đăng một bài nói rằng ‘Trump’ đã đề nghị Iran nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa. Điều này không đúng. Tôi chẳng đề nghị gì với họ cả”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời yêu cầu trang tin rút lại bài viết.

Tổng thống Trump bác bỏ thông tin về việc ra điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran. Ảnh: Aaron Schwartz/Getty Images North America

Phản ứng của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington sẵn sàng xem xét nới lỏng trừng phạt và cho phép Iran tiếp cận một phần tài sản bị phong tỏa, với điều kiện Tehran thực hiện những bước đi cụ thể liên quan đến chương trình hạt nhân.

Theo Axios, thông điệp này được chuyển tới Iran trong bối cảnh Qatar và Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian, tìm cách thu hẹp khác biệt giữa hai bên. Một quan chức Mỹ am hiểu các cuộc tiếp xúc gián tiếp mô tả tiến trình trao đổi là “tích cực và mang tính xây dựng”, song nhấn mạnh Washington và Tehran vẫn còn bất đồng về thời điểm thực hiện các cam kết cũng như bên nào sẽ hành động trước.

Quan chức này đồng thời nêu rõ sẽ không có thỏa thuận nếu vấn đề hạt nhân không được giải quyết. Phía Mỹ cho rằng bất kỳ bước đi nào về kinh tế cũng phải đi kèm những bảo đảm cho thấy Iran thực sự nghiêm túc với một thỏa thuận mới.

Diễn biến trên xuất hiện vào thời điểm các nỗ lực ngoại giao mới đang được thúc đẩy. Reuters dẫn tin từ một quan chức được thông báo về tiến trình đàm phán cho hay các nhà trung gian Qatar dự kiến có các cuộc làm việc riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York và với phía Mỹ trong ngày 29/9. Nội dung trao đổi tập trung vào phiên bản sửa đổi của kế hoạch bảy ngày mà Tehran đưa ra bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.