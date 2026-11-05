“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản sẽ hầu tòa 13 ngày trong vụ án tại CT6 Kiến Hưng

TAND TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 18/11 tới sẽ xét xử bị cáo Lê Thanh Thản (SN 1950), Tổng giám đốc Công ty Bemes, về tội “Lừa dối khách hàng”.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 13 ngày kể cả ngày nghỉ với HĐXX gồm 3 người do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa. Có 2 kiểm sát viên giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử vụ án là ông Nguyễn Thanh Lâm và bà Bùi Thị Vân.

Ông Lê Thanh Thản, tức “đại gia điếu cày” bị cáo buộc lừa bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, thu lợi hơn 531 tỉ đồng nên chịu truy tố theo khoản 2, Điều 198 với khung hình phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Cùng vụ án, có 5 cựu cán bộ ở Hà Nội bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Số này gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Bùi Văn Bằng, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cự Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Ông Lê Thanh Thản từng chịu xét xử trong vụ CT6 Kiến Hưng nhưng tòa án trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Ảnh: X.A

Theo cáo trạng, Dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 nhưng sau đó, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes của bị can Lê Thanh Thản được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Từ tháng 10/2010, bị can Lê Thanh Thản là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, “đại gia điếu cày” còn quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...

Hành vi trên nhằm để bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt; khiến khách hàng tin tưởng, xuống tiền mua các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng.

Cáo trạng nêu, đến tháng 11/2012 công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với Khối nhà cao tầng vi phạm là tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 01 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng có vi phạm tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thu lợi bất chính tổng số tiền là hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Với nhóm cán bộ nhà nước, cáo trạng xác định Công ty Bemes của bị can Lê Thanh Thản xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... dẫn đến không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở, xảy ra trong thời gian dài.

Tuy nhiên, các bị can là cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng Quận Hà Đông (cũ) đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình. Việc này góp phần dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ.