5 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã trong vụ gây thiệt hại 22.500 tỷ đồng

Trong số 27 người bị đề nghị truy tố vì sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (thuộc Bộ Công Thương) và SCB có 5 người đang bị truy nã về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Họ là Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Đinh Văn Thành, cựu Thành viên, Phó chủ tịch HĐQT SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Cần Thơ; Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành.

Các bị can đều từng bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan giai đoạn I.

Hành vi sai phạm của nhóm người này được nêu trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố.

Có vai trò chính trong vụ án, ông Nguyễn Văn Ngọc, 79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BMC, bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tham ô tài sản và Đưa hối lộ.

Việc bà Trương Mỹ Lan giúp ông Ngọc cho BMC vay tiền tại hai ngân hàng do mình sở hữu phần lớn cổ phần được Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định là đã cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, nhà chức trách không xử lý hình sự bà Lan trong vụ án này do đã bị xét xử trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn I.

Cựu chủ tịch SCB Nguyễn Thị Thu Sương và quyết định truy nã của Bộ Công an từ giai đoạn I vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Từ trợ lý bà Lan đến lãnh đạo SCB cùng tham gia duyệt vay

Theo kết luận điều tra, các khoản vay của nhóm BMC được thông qua với sự tham gia của nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng ở các khâu tham mưu, thẩm định, phê duyệt và giải ngân. Trong số này, 5 người đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Nguyễn Thị Thu Sương, khi đó là trợ lý bà Trương Mỹ Lan, sau này giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB, được xác định có vai trò tham mưu, tổ chức việc cho vay thông qua các pháp nhân đứng tên và dùng 5 dự án không khả thi làm tài sản bảo đảm.

Đầu năm 2010, do cần tiền trả nợ và tiếp tục các dự án dang dở, ông Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng, Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC, tìm gặp bà Lan và Sương nhờ tác động để vay vốn tại các ngân hàng do bà Lan chi phối.

Do giới hạn cấp tín dụng, ngân hàng chỉ được cho một khách hàng doanh nghiệp vay tối đa 500 tỷ đồng, cá nhân 300 tỷ đồng. Sương bị cáo buộc đã hướng dẫn nhóm BMC lập hai công ty "ma" Thiên Ngọc, Nhân Hòa và sử dụng một số cá nhân đứng tên vay để vượt giới hạn này.

Sương còn hướng dẫn nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Bằng cách này, nhóm BMC được giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng; sau đó chuyển lại 1.235 tỷ đồng cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và để Sương sử dụng. Nhà chức trách xác định hành vi của Sương gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng.

Ở cấp phê duyệt, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB, bị cáo buộc ký nghị quyết chấp thuận hai khoản cấp tín dụng trái quy định, gây thiệt hại hơn 689 tỷ đồng. Khổng Minh Thế, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định, bị cho là chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình hợp thức hóa việc giải ngân, cùng liên quan khoản thiệt hại này.

Tại SCB Cần Thơ, Chiêm Minh Dũng, cựu giám đốc chi nhánh, bị cáo buộc chỉ đạo lập 4 hồ sơ tín dụng khống để giải ngân cho BMC, gây thiệt hại hơn 2.885 tỷ đồng. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành, bị cho là ký các biên bản họp hội đồng tín dụng và tờ trình thẩm định để tạo điều kiện đảo nợ, gây thiệt hại hơn 2.239 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc SCB ra tòa trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, tháng 3/2024. Ảnh: Trần Quỳnh

Hai cựu CEO duyệt vay sau tác động của bà Trương Mỹ Lan

Theo kết luận điều tra bổ sung, sai phạm liên quan các khoản vay của BMC bắt đầu tại Ngân hàng Tín Nghĩa, tiếp tục ở SCB cũ và sau khi các ngân hàng sáp nhập thành SCB.

Phan Thanh Long, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Tín Nghĩa, bị cáo buộc biết dự án BMC Hưng Long đã bị đình chỉ thi công, không đủ điều kiện vay vốn nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ. Các hợp đồng mua bán căn hộ được lập khống, giá trị dự án nâng từ 800 tỷ lên 1.500 tỷ đồng để làm căn cứ cho vay.

Từ hồ sơ này, Ngân hàng Tín Nghĩa giải ngân 1.500 tỷ đồng cho BMC và hai công ty đứng tên vay. Hành vi của ông Long bị xác định gây thiệt hại hơn 3.900 tỷ đồng.

Sau khi các khoản vay được chuyển sang SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc, bị cáo buộc biết dự án Hưng Long không có khả năng trả nợ nhưng vẫn đồng ý nâng giá trị tài sản bảo đảm lên 5.461 tỷ đồng dưới sự tác động của bà Lan. Ông còn bút phê các tờ trình thẩm định, giao cấp dưới ký 6 hợp đồng tín dụng, gây thiệt hại hơn 3.623 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định sai phạm của các lãnh đạo, cán bộ hai ngân hàng khiến những khoản vay của BMC không có khả năng thu hồi, tổng thiệt hại hơn 22.500 tỷ đồng.

Nhiều tài sản đã bị phong tỏa, kê biên để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường.

Ngoài sai phạm trong các khoản vay tại SCB, ông Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng còn bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Đưa hối lộ.