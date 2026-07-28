Tổng thống Putin: Nước Nga đang trải qua một giai đoạn không dễ dàng

Áp lực lên Nga

"Giai đoạn lịch sử này không dễ dàng. Điều này rõ ràng không chỉ đối với các thành viên Duma Quốc gia và Chính phủ Nga, các quan chức chính phủ và người đứng đầu khu vực. Mà mọi công dân Nga đều hiểu điều đó”, Tổng thống Putin nói.

Những năm gần đây được coi là giai đoạn mang tính quyết định trong lịch sử Nga, “khi vận mệnh của chúng ta đang bị đe dọa”, Tổng thống Putin nhấn mạnh. “Qua đấu tranh, những đường nét của một trật tự thế giới mới đang được hình thành”.

Người dân Nga luôn đáp trả áp lực bên ngoài và những thử thách lịch sử bằng sự đoàn kết. “Ngày nay, chúng ta đang tiếp tục bảo vệ an ninh và độc lập của đất nước, sự thật và công lý”, Tổng thống Putin nói, đồng thời khẳng định, Nga có khả năng "đáp trả quyết liệt bất kỳ hành động thù địch nào”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Tổng thống Putin cho biết, Nga đã phải đối mặt với áp lực trước và sau "Mùa xuân Nga" năm 2014. Nhưng từ năm 2022, phương Tây đã lập "kỷ lục" về các lệnh trừng phạt.

“Thiệt hại mà các lệnh trừng phạt này gây ra chủ yếu cho chính những người đề xuất và khởi xướng chúng, cho người dân của một số quốc gia châu Âu và các quốc gia khác”, ông Putin nói.

“Nga đã đặt mục tiêu trở thành một cường quốc trong cuộc đua công nghệ toàn cầu và đang đạt được mục tiêu này, bất chấp những hạn chế từ bên ngoài”.

Theo Tổng thống Putin, Nga vẫn đang “tiếp tục giữ vị trí thứ tư trên thế giới về sức mua tương đương, sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ, đồng thời đứng đầu châu Âu”.

Hệ thống tài chính Nga ổn định. Xét về tăng trưởng kinh tế so với Liên minh châu Âu, Nga cũng đang dẫn đầu. “Nhưng tất nhiên, chúng ta không hài lòng với điều đó. Chúng ta muốn tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, nhưng có những rủi ro, rủi ro lạm phát gia tăng và những hậu quả tương ứng. Trong khi đó, có những lợi thế đáng kể từ chính sách hiện nay, là sự ổn định của hệ thống kinh tế và tài chính Nga. Đó là điều quan trọng nhất”.

Tổng thống Putin liệt kê các ưu tiên của ngân sách liên bang trong ba năm tới bao gồm: Tăng cường quốc phòng, giải quyết các vấn đề xã hội và hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, các công ty hàng đầu trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thị trường lao động.

Hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt

Các đối thủ không thể đánh bại Nga bằng quân sự, nên đang chuyển sang các phương pháp khác, ông Putin nói.

"Tuy nhiên, chưa ai từng thành công trong việc khuất phục người dân Nga. Điều đó chưa từng xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra”, ông nhấn mạnh.

"Toàn thể nước Nga - chính quyền, người dân và xã hội - chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo chiến thắng. Chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho chính mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm mọi điều có thể để giành chiến thắng, vì nước Nga”, Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga sẽ hành động có trách nhiệm nhưng kiên trì trên chiến trường và chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu của mình.