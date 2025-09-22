Quốc gia NATO căng thẳng với Nga, Hội đồng Bảo an họp khẩn

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 26/3/2025. Ảnh: Getty Images.

Theo chính quyền Estonia, 3 tiêm kích MiG-31 của Nga đã bay vào vùng trời Estonia trên Vịnh Phần Lan ngày 19/9. Vụ xâm nhập được ghi nhận trong 12 phút. Estonia khẳng định các máy bay này vượt qua biên giới mà không được phép, trong khi Moscow phủ nhận có vi phạm.

Bộ Ngoại giao Estonia gọi sự việc là “hành động liều lĩnh và vi phạm nghiêm trọng”, đồng thời viết trên mạng xã hội: “Việc tiêm kích Nga xâm nhập không phận Estonia là một hành động nguy hiểm nữa nhằm làm leo thang căng thẳng khu vực và toàn cầu. Những hành động liều lĩnh của Nga đòi hỏi phải có phản ứng mạnh mẽ và thống nhất từ cộng đồng quốc tế”.

Đây là lần đầu tiên Estonia đề nghị Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn kể từ khi trở thành nước thành viên Liên Hợp Quốc vào tháng 9/1991.

Ukraine cũng đã gửi đề nghị tới Hàn Quốc — nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an — để nước này được tham dự cuộc họp do Estonia đề xuất và trình bày quan điểm.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói: “Chúng tôi ủng hộ Estonia trong việc kêu gọi phản ứng mạnh mẽ và thống nhất trước thách thức từ Nga”.

Trước đó, ngày 10/9, Hội đồng Bảo an cũng họp khẩn sau khi nhiều máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập không phận Ba Lan trong một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Quân đội Ba Lan tuyên bố bắn hạ 3 UAV, đánh dấu bước leo thang mới. Sự việc khiến NATO triển khai Chiến dịch Trạm gác phương Đông (Eastern Sentry) nhằm tăng cường phòng thủ ở sườn đông liên minh.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9 khẳng định Washington sẵn sàng bảo vệ Ba Lan và các nước vùng Baltic trước sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga. Trả lời phóng viên tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng về khả năng Mỹ bảo vệ các nước thành viên NATO ở Đông Âu và vùng Baltic, ông Trump nói: “Đúng là tôi sẽ làm như vậy”.

Khi được hỏi về việc máy bay Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Estonia, ông Trump lặp lại tuyên bố vài ngày trước đây, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. “Chúng tôi không thích điều đó”, ông Trump nói.