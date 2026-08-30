Tổng thống Phần Lan bất ngờ tuyên bố táo bạo về Nga

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh AP

"Tôi tin rằng ai đó ở châu Âu nên nối lại đối thoại với Nga để hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó. Chúng ta cần giao tiếp với nhau trên bình diện chính trị", ông nói. Vị chính trị gia này ủng hộ chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ông tin rằng việc duy trì nhiều hình thức tương tác khác nhau giữa Nga và Mỹ là điều thiết yếu.

Ông Stubb bày tỏ lo ngại rằng nếu không đàm phán với Nga, châu Âu có nguy cơ hiểu sai lệch về các sự kiện hiện tại.

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chính Liên minh châu Âu, chứ không phải Moscow, đã từ chối đối thoại. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb kêu gọi ngừng đánh giá thấp khả năng vượt qua khó khăn kinh tế của người Nga.

"Không nên bao giờ đánh giá thấp khả năng chịu đựng khó khăn kinh tế của người Nga", ông cho biết thêm.

Khi nói về khả năng phục hồi của Nga, ông Stubb nhấn mạnh rằng đất nước này có sự kiên nhẫn và sức chịu đựng.

Trước đó Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 16/2/2025 kêu gọi tăng cường khả năng quân sự của Ukraine và duy trì áp lực tối đa lên Nga trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào diễn ra. Ông đồng thời đưa ra kế hoạch ba giai đoạn cho một tiến trình hòa bình khả thi giữa Nga và Ukraine, trong đó nhấn mạnh Kiev phải bước vào đàm phán từ tư thế mạnh.

“Chúng ta cần vũ trang lại cho Ukraine và gây áp lực tối đa lên Nga, bao gồm trừng phạt, đóng băng tài sản, để Ukraine có thể đàm phán từ vị thế vững chắc”, Tổng thống Stubb phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, chỉ vài ngày trước thời điểm đánh dấu ba năm xung đột Nga - Ukraine.