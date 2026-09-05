Phát biểu tại cuộc họp của lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo thuộc các quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) ngày 4/9, ông Naryshkin tuyên bố: “Theo dự báo của một số cơ quan tình báo châu Âu, tiềm lực huy động của quân đội Ukraine trên thực tế sẽ cạn kiệt trong vòng một năm. Trong trường hợp đó, người châu Âu đã chuẩn bị kế hoạch B là quân sự hóa chính châu Âu”.

Ông Naryshkin cho biết thêm NATO muốn sử dụng người Ukraine nhằm làm suy kiệt chiến lược nước Nga, sau đó tiến tới “cướp bóc” nước này.

Theo ông, tại trụ sở NATO đã tiến hành một cuộc phân tích về mức độ sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang. Phân tích này đưa ra kết luận chính cho rằng, cách tốt nhất để hạn chế tiềm lực quân sự-kỹ thuật và khả năng huy động của Nga là tiếp tục kéo dài cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Câu nói này nghe chẳng khác nào một lời tự thú. Nhưng ai là người khởi xướng cuộc xung đột này? Ai đã buộc chính quyền Kiev tiến hành hành động gây hấn chống lại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk vào tháng 6/2014?” - ông Naryshkin nói.

Đồng thời, ông Naryshkin nhấn mạnh rằng tình trạng suy giảm dân số Ukraine ngày càng nhanh đã trở thành trở ngại đối với các kế hoạch của NATO nhằm làm suy kiệt Nga.

Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nga, ông cho biết, năm 2026, số trẻ em Ukraine được sinh ra sẽ thấp hơn 4 lần so với số người qua đời.

"EU đang tham chiến đầy đủ" ở Ukraine

Ông Naryshkin cũng cáo buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) trên thực tế đang “tham gia đầy đủ” vào các hoạt động chiến đấu ở phía Ukraine.

“Không có gì bí mật khi các nước EU trên thực tế tham gia đầy đủ vào các hoạt động chiến đấu ở phía Ukraine, cung cấp vũ khí, đạn dược và thông tin tình báo. Chúng tôi cũng phát hiện quân nhân của các nước EU trên chiến trường” - ông Naryshkin nói sau cuộc họp của lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo thuộc các quốc gia thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Ông còn cáo buộc rằng châu Âu đang phá hoại mọi nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine khi dành sự hỗ trợ quân sự và tài chính trên quy mô lớn cho chế độ Kiev.