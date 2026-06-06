Tổng thống Nga Putin: Chưa thấy lý do gì để gặp riêng ông Zelensky

Tổng thống Nga Putin bác đề xuất gặp mặt của Tổng thống Ukraine

Trả lời báo chí về bức thư ngỏ mà ông Zelensky công bố hôm 4-6, ông Putin nói: “Tôi chưa thấy có ích gì cả”.

Ông Putin nhấn mạnh: "Tôi thấy không có ích gì trong việc gặp mặt. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với phía Ukraine là ngăn chặn sự tiến công của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Chỉ vậy thôi. Và chúng ta cần các thỏa thuận…".

Ông Zelensky đề xuất gặp trực tiếp ông Putin, với sự tham gia của châu Âu và Mỹ, nhằm thảo luận tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh ông chưa bao giờ từ chối gặp ông Zelensky. Điều ông phản đối là việc “nói vòng vo tam quốc”. Theo ông, cuộc gặp chỉ có ý nghĩa nếu hai bên đã thống nhất được các giải pháp cụ thể.

Ông Putin nói Nga không cần các thỏa thuận ngắn hạn hay mang tính biểu tượng. Thay vào đó, Matxcơva muốn những thỏa thuận cho một tầm nhìn lịch sử lâu dài.

Ông cho rằng các giải pháp phải được đưa ra và thống nhất trước, thì cuộc gặp cấp nguyên thủ mới có thể diễn ra. "Hãy để các chuyên gia làm việc, đưa ra một số giải pháp, và sau đó chúng ta có thể gặp nhau" - ông Putin nói.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Zelensky có thể đến Matxcơva nếu muốn hội đàm trực tiếp với ông Putin.