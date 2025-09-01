Tổng thống Nga nói về điều kiện đạt được hòa bình bền vững ở Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ngày 1/9. (Ảnh: Reuters)

Bên lề cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Thủ tướng Modi đã nắm tay Tổng thống Putin khi họ tiến về phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ba lãnh đạo tươi cười trò chuyện, xung quanh là các phiên dịch viên.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin cho biết, phương Tây đã cố gắng đưa Ukraine vào quỹ đạo của phương Tây, sau đó tìm cách lôi kéo nước này vào liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

“Để có một giải pháp bền vững và lâu dài cho vấn đề Ukraine, nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng - điều mà tôi vừa đề cập và đã nhiều lần đề cập trước đây - phải được loại bỏ”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cho biết, “sự cân bằng trong lĩnh vực an ninh” cần phải được khôi phục. Ông nhắc lại một loạt các yêu cầu của Nga về NATO và an ninh châu Âu.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh SCO. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Putin, "những thỏa thuận" mà ông đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Alaska đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine. Ông cho biết sẽ thảo luận việc này với các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO tại Trung Quốc.

"Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và đề xuất từ ​​Trung Quốc và Ấn Độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", ông Putin phát biểu tại diễn đàn.

"Tôi hy vọng những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp Nga - Mỹ gần đây ở Alaska cũng sẽ góp phần vào mục tiêu này."

(Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Putin đã chia sẻ chi tiết với ông Tập Cận Bình về những thành tựu đạt được trong các cuộc đàm phán với ông Trump, và những công việc "đang được tiến hành" để giải quyết xung đột.

Trung Quốc và Ấn Độ cho đến nay là những nước mua dầu thô nhiều nhất từ ​​Nga. Ông Trump đã áp đặt thêm thuế quan với Ấn Độ vì việc này, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ấn Độ hay Trung Quốc sẽ ngừng mua dầu Nga.