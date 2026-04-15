Nhân viên giao đồ ăn cho ông Trump bác tin đồn 'được thuê để diễn'

"Tôi không hề diễn. Nếu có diễn, tôi cũng không trông già như vậy", Sharon Simmons, nhân viên hãng giao hàng DoorDash, trả lời Fox News ngày 14/4. "Tôi không phải một diễn viên được trả tiền. Cuộc đời tôi cũng giống như bao người khác vậy".

Simmons, có 10 cháu, khẳng định bà chỉ là một người lao động bình thường được chọn để giao hàng đến Nhà Trắng. Bà đang làm việc để nuôi sống gia đình, trong khi chồng đang chiến đấu với bệnh ung thư.

Bà ngày 13/4 tiến đến cửa Phòng Bầu dục, giao hai túi giấy đựng đồ ăn nhanh của McDonald's cho Tổng thống Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng nhận hàng, sau đó boa cho nhân viên DoorDash 100 USD.

Ông Trump nhận đồ ăn nhanh, boa tiền cho nhân viên giao hàng. Video: C-SPAN

Sự kiện giao hàng diễn ra ngay trước hạn chót 15/4 để người dân Mỹ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ngoái. Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 7/2025 triển khai chính sách "không đánh thuế tiền boa", cho phép những người như bà Simmons có thêm thu nhập. Simmons cho biết bà đã được hoàn hơn 11.000 USD nhờ chính sách này.

Bà Simmons sau đó đối mặt nhiều nghi ngờ rằng bà được trả tiền để diễn cảnh giao hàng đến Nhà Trắng, khiến người phụ nữ đến từ bang Arkansas cảm thấy áp lực. Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng bà không phải nhân viên DoorDash. Số khác đưa ra hình ảnh Simmons từng điều trần trước quốc hội Mỹ và là "đồng minh" của ông Trump.

Simmons xác nhận từng điều trần trước quốc hội Mỹ vào tháng 7/2025 về chính sách "không đánh thuế tiền boa" ở bang Nevada và khẳng định bà là nhân viên DoorDash.

"Tôi không muốn bị cuốn vào những vấn đề gây chia rẽ, vì đó không phải con người tôi. Tôi yêu tất cả mọi người, bất kể họ đứng ở phía nào trong các vấn đề khác nhau, bởi đó là cách cha mẹ nuôi dạy tôi", bà Simmons nói. "Một số điều đọc được trên mạng thực sự khiến tôi thấy khó chịu và nặng nề".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Sharon Simmons bên ngoài Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 13/4. Ảnh: AFP

Theo DoorDash, bà Simmons bắt đầu làm việc cho công ty từ năm 2022 và đã hoàn thành hơn 14.000 đơn hàng.

"Rõ ràng đây là sự kiện được lên kế hoạch để đề cập việc triển khai một chính sách mới. Thông tin cho rằng Sharon là người được cài cắm hay diễn viên hoàn toàn sai lệch và không có cơ sở. Bà ấy là tài xế DoorDash, tham gia để ủng hộ chính sách có lợi cho mình", Julian Crowley, lãnh đạo bộ phận quan hệ công chúng của DoorDash, viết trên X.