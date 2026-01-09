Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc người biểu tình “làm hài lòng” tổng thống nước khác

Ngày 9/1, truyền thông nhà nước Iran lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng trước làn sóng biểu tình đang lan rộng, cáo buộc rằng “các phần tử khủng bố” được Mỹ và Israel hậu thuẫn đã tiến hành phóng hỏa và kích động bạo lực. Nhà chức trách Iran cũng thừa nhận đã xảy ra “thương vong”, song không công bố bất kỳ con số hay thông tin chi tiết nào.

Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Hiện tại, rất khó xác định chính xác quy mô các cuộc biểu tình do tình trạng mất kết nối internet và liên lạc trên diện rộng tại Iran.

Trước đó, hôm qua (8/1), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng kêu gọi "kiềm chế tối đa" trong ứng phó các cuộc biểu tình, nhấn mạnh rằng "cần tránh mọi hành vi bạo lực hoặc cưỡng chế". Ông Pezeshkian cũng đã ra lệnh cho lực lượng an ninh không sử dụng biện pháp trấn áp với người tuần hành ôn hòa.

Làn sóng biểu tình ở Iran bùng phát từ hôm 28/12, khi các tiểu thương ở thủ đô Tehran tổ chức đình công nhằm phản đối tình hình kinh tế trì trệ và giá cả tăng cao. Biểu tình sau đó lan rộng sang các khu vực khác tại Iran, với sự tham gia của tầng lớp sinh viên.