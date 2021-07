Tổng thống Haiti bị ám sát: Tuyên bố mới nhất của Mỹ

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 00:16 AM (GMT+7)

Một nhóm quan chức chính phủ Mỹ đã có mặt ở Haiti để hỗ trợ cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, cũng như dàn xếp những bất ổn chính trị ở quốc gia vùng Caribe này.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, John Kirby.

Theo New York Times, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đang miễn cưỡng xem xét đề nghị của chính phủ Haiti về việc đưa binh sĩ Mỹ tới quốc gia vùng Caribe để đảm bảo an ninh.

Hôm 11.7, các đặc vụ FBI, quan chức Bộ An ninh Nội địa đã đặt chân tới Haiti để hỗ trợ cuộc điều tra trong vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Quan chức Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng nằm trong phái đoàn gồm 7 người đến Haiti.

“Phái đoàn sẽ đánh giá tình hình an ninh với quan chức chính phủ Haiti, gặp gỡ lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, những người đang điều tra vụ ám sát”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Emily Horne, cho biết ngày 12.7.

“Phái đoàn cũng sẽ gặp quyền Thủ tướng Claude Joseph, Thủ tướng được đề cử Ariel Henry và Tổng thống lâm thời do Thượng viện bầu Joseph Lambert, để thúc đẩy đối thoại cởi mở và dàn xếp những bất ổn chính trị để Haiti có thể tổ chức bầu cử tự do”, bà Horne nói thêm.

Bác sĩ Sanon, 63 tuổi, là công dân Mỹ gốc Haiti mới nhất bị bắt giữ.

John Kirby, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nói trên Fox News rằng Mỹ đang “tập trung hỗ trợ chính quyền Haiti” điều tra chân tướng sự việc và làm rõ kẻ chủ mưu.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có coi vấn đề ở Haiti ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ hay không, ông Kirby nói: “Tôi không rõ chúng ta có thể gọi đây là vấn đề an ninh quốc gia hay không. Nhưng chúng tôi trân trọng đối tác Haiti, đề cao sự ổn định và an ninh ở quốc gia này”.

Lầu Năm Góc dường như lúng túng khi chính phủ Haiti gửi yêu cầu Mỹ đưa binh sĩ. Bằng chứng là sau 2 ngày, Lầu Năm Góc mới chính thức đưa ra tuyên bố “đang xem xét” vấn đề này, theo New York Times.

Cho đến nay, một bác sĩ người Mỹ gốc Haiti, 63 tuổi, là nhân vật mới nhất bị cảnh sát Haiti bắt giữ và nghi ngờ là nghi phạm chính trong vụ ám sát Tổng thống Moise.

Theo cảnh sát Haiti, bác sĩ Emmanuel Sanon đang lên kế hoạch trở thành Tổng thống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bí ẩn về những gì thực sự xảy ra vào rạng sáng ngày 7.7, khi Tổng thống Moise bị bắn chết.

