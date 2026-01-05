Colombia triển khai quân đội đến biên giới giáp Venezuela

Tổng thống Gustavo Petro hôm 3/1 cho biết chính phủ Colombia đã kích hoạt những biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ người dân, duy trì ổn định khu vực giáp Venezuela. "Các lực lượng an ninh đang triển khai dọc biên giới. Toàn bộ nguồn lực hỗ trợ nhân đạo đang được huy động nhằm đề phòng kịch bản bùng phát dòng người tị nạn quy mô lớn", ông nói.

Tại cầu quốc tế Simon Bolivar, cửa khẩu chính giữa Venezuela và Colombia, hoạt động đi lại vẫn diễn ra bình thường trong ngày 4/1, nhưng không khí lo ngại bao trùm. Binh sĩ ở phía Venezuela cho biết chưa nhận được chỉ thị mới nào.

Thiết giáp triển khai đến cửa khẩu Cucuta, giữa Colombia và Venezuela ngày 4/1. Ảnh: CNN

Giới chức an ninh Colombia xác định mối đe dọa lớn nhất dọc biên giới là các băng nhóm tội phạm và lực lượng nổi dậy. Hội Chữ thập đỏ Colombia đã triển khai đội tình nguyện và phương tiện y tế sẵn sàng ứng phó kịch bản xấu nhất, ước tính có thể tới 120.000 người vượt biên nếu bạo lực bùng phát.

Chính phủ Colombia để ngỏ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp tại các địa phương dọc biên giới dài 2.200 km với Venezuela, nếu Mỹ tiến hành thêm hành động quân sự và gây ra khủng hoảng an ninh hoặc làn sóng người tị nạn. Các biện pháp khẩn cấp sẽ tập trung vào kiềm chế hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp trong khu vực.

Chánh văn phòng Tổng thống Colombia Angie Rodriguez đã dẫn đầu phái đoàn gồm nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez và hàng loạt chỉ huy quân sự, tới thành phố biên giới Cucuta để phối hợp với chính quyền địa phương.

Giới chức Colombia bày tỏ lo ngại sâu sắc trước khả năng Mỹ can thiệp sâu hơn vào Venezuela, dẫn đến nguy cơ bạo lực leo thang và gây ra làn sóng di cư mới, giữa lúc nước này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống.

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro sẽ chấm dứt khả năng Mỹ triển khai bộ binh đến Venezuela, nhưng chính phủ Colombia nhận định tình hình vẫn tiềm ẩn bất ổn, thậm chí có khả năng xảy ra xung đột vũ trang tại Venezuela.

Biên giới Venezuela và Colombia. Đồ họa: Google Maps

Trong thông điệp kêu gọi hạ nhiệt trước đó, Tổng thống Petro nhấn mạnh xung đột nội bộ ở Venezuela phải do người dân giải quyết bằng con đường hòa bình, dựa trên nguyên tắc quyền tự quyết, vốn là nền tảng của hệ thống toàn cầu với Liên Hợp Quốc giữ vai trò trung tâm. Ông kêu gọi người dân Venezuela đối thoại, đoàn kết và đề nghị các bên kiềm chế, ưu tiên kênh ngoại giao.

Colombia cũng lên án chiến dịch đột kích của Mỹ, tái khẳng định cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Tổng thống Petro đề nghị triệu tập Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Colombia vừa đảm nhiệm ghế ủy viên không thường trực từ ngày 1/1.

Colombia vốn là đồng minh chủ chốt của Mỹ, từng phối hợp tích cực với Mỹ trong nỗ lực trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, quan hệ song phương đã xấu đi trong những tháng qua. Tổng thống Trump cũng tuyên bố Washington có thể nhắm mục tiêu bất kỳ quốc gia nào vận chuyển ma túy vào Mỹ và đề cập cả Colombia.

Caracas cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bogota hồi tháng 2/2019, sau khi Tổng thống Colombia Ivan Duque, người theo chủ nghĩa cánh hữu, không công nhận kết quả Tổng thống Maduro tái đắc cử và bày tỏ ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Caracas cũng cáo buộc Bogota hỗ trợ các chiến dịch gây bất ổn của phe đối lập Venezuela.

Kể từ khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro nắm quyền vào năm 2022, hai nước đã cải thiện quan hệ và mở lại tất cả cửa khẩu vào năm 2023. Trong những năm qua, Colombia đã tiếp nhận khoảng ba triệu người Venezuela đến tị nạn.