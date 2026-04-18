Tổng thống Brazil: Ông Trump đang 'tạo ra rắc rối' cho nước Mỹ

Tổng thống Lula đã đưa ra những nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Pais được đăng tải ngày 16-4.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

“Ông Trump đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Ông ấy hành động dựa trên tiền đề rằng sức mạnh kinh tế, quân sự và công nghệ của Mỹ quyết định luật chơi. Cuối cùng, điều đó lại tạo ra vấn đề cho chính nước Mỹ”, ông Lula nói.

“Khi ông ấy quyết định tấn công Iran, tôi không biết liệu ông ấy có nhận ra rằng giá nhiên liệu sẽ tăng và người dân sẽ là người phải trả giá hay không” - Tổng thống Brazil nói thêm.

Giá nhiên liệu tại Mỹ đã tăng vọt kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, do Tehran đóng cửa hành lang vận chuyển hàng hóa quan trọng đối với các tàu thuyền có liên quan đến các quốc gia mà nước này coi là thù địch. Cuộc chiến cũng đã gây thiệt hại cho các cơ sở hóa dầu quan trọng trong khu vực.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ ngày 16-4 là 4,09 USD/gallon, so với 2,94 USD vào cuối tháng 2-2026, thời điểm trước khi xảy ra xung đột với Iran.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã không đạt được kết quả nào kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực vào tuần trước. Iran cho rằng sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán là do "những yêu cầu phi thực tế" do Mỹ đưa ra, trong khi Washington phản ứng bằng cách tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz đối với các tàu thuyền có liên hệ với Tehran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, khả năng đàm phán mới đang được thảo luận, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.​