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Tàu hàng Ấn Độ bị chìm tại Biển Đỏ

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran Thời sự thế giới

Chính phủ Yemen đêm qua thông báo, 1 tàu chở hàng của Ấn Độ đã bị chìm tại khu vực Biển Đỏ sau khi dính đòn tập kích vũ trang. May mắn, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống.

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Thông báo của Chính phủ Yemen cho biết, tàu hàng Ấn Độ Faize Noore Oliya, bị tập kích bởi một xuồng vũ trang chứa thuốc nổ tại khu vực ngoài khơi phía Tây Yemen, cách cảng Hodeidah khoảng 21km. Toàn bộ 14 thủy thủ trên tàu, gồm 13 người Ấn Độ và một người Yemen, đã được lực lượng bảo vệ bờ biển của Yemen kịp thời cứu sống. Tuy nhiên, bối cảnh tàu bị tấn công và bị chìm ở Biển Đỏ, không được đề cập cụ thể. Các nguồn độc lập tại khu vực, cũng chưa xác thực thông tin này.

Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

Thời gian qua, lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự đáng chú ý tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandab. Nhóm này áp đặt phong tỏa hàng hải với Saudi Arabia từ ngày 20/7, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Saudi Arabia trên biển Đỏ, gần eo Bab el-Mandab.

Đặc biệt, một số nguồn tin còn nghi ngờ Houthi đã tấn công cảng khí đốt Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải hồi cuối tháng 7, khiến 2 tàu chở khí gas bị cháy. Tuy nhiên, cáo buộc này chưa được giới chức Ai Cập xác nhận.

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Theo Bá Thi/VOV-Cairo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/08/2026 06:39 AM (GMT+7)
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