Tổng thống Ba Lan lệnh triển khai binh sĩ tới biên giới Đức và Lithuania

Đài RT ngày 4-10 đưa tin Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ra lệnh triển khai quân đội tới biên giới với Đức và Lithuania, trong bối cảnh Warsaw tái áp dụng kiểm soát biên giới do lo ngại làn sóng nhập cư bất hợp pháp gia tăng.

Cả ba nước đều là thành viên Liên minh châu Âu (EU), nơi đang chật vật với cuộc khủng hoảng người tị nạn từ năm 2015, bắt nguồn từ biến động tại Trung Đông, châu Phi và sau này là xung đột ở Ukraine.

Theo nghị quyết công bố hôm 3-10 trên trang web của Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, ông Nawrocki cho biết biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 5-10 và kéo dài đến 4-4-2026.

Thông báo không nêu rõ thành phần hay số lượng binh sĩ sẽ được điều động.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: KPRP

Trước đó, hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tiết lộ 700 binh sĩ đã được triển khai tới biên giới phía Tây và ông có kế hoạch tăng cường thêm tới 5.000 quân nhân để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski nhấn mạnh: “Chúng tôi gia hạn kiểm soát biên giới với Đức và Lithuania để giám sát tuyến di cư đi từ các nước Baltic, qua Ba Lan, tới Tây Âu”.

Nhà chức trách Ba Lan ước tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần 25.000 vụ vượt biên trái phép tại biên giới Ba Lan - Belarus. Ngoài ra, 500 người nước ngoài cùng 60 nghi phạm buôn người cũng bị bắt khi tìm cách vượt biên từ Lithuania.

Ba Lan, Đức và Lithuania đều là thành viên khối Schengen - khu vực đi lại tự do không biên giới châu Âu. Tuy nhiên, cuối năm 2023, Đức đã sử dụng một cơ chế cho phép các quốc gia tạm thời khôi phục kiểm soát biên giới trong tình huống khẩn cấp.

Warsaw nhiều lần cáo buộc cảnh sát Đức “đẩy” hàng nghìn người di cư sang biên giới Ba Lan.

Từ năm 2021, Ba Lan liên tục tố cáo láng giềng phía Đông là Belarus cố tình điều hướng dòng người nhập cư trái phép vào các nước EU theo chỉ đạo của Nga. Minsk và Moscow luôn bác bỏ cáo buộc này.