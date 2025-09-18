Ba Lan: Tên lửa rơi trúng nhà dân khi chặn UAV xâm nhập không phận

Trả lời phỏng vấn của kênh TVN24 (Ba Lan) tối 17-9, Bộ trưởng, Điều phối viên lực lượng mật vụ Ba Lan - ông Tomasz Siemoniak xác nhận việc một nhà dân ở miền đông nước này bị hư hại do tên lửa mà các máy bay Ba Lan phóng ra để chặn các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận hôm 9-9.

Ông Siemoniak nói rằng “mọi thứ cho thấy đó là một tên lửa được máy bay của chúng ta bắn ra để bảo vệ Ba Lan, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ công dân của chúng ta”.

Ông Siemoniak cũng cho biết quân đội Ba Lan đã tuyên bố sẽ bồi thường những tổn thất này, đồng thời một cuộc điều tra đang được tiến hành và “chắc chắn sẽ có một tuyên bố về vấn đề này”.

Thiệt hại nhà dân tại làng Wyryki (miền đông Ba Lan) do tên lửa "bay lạc" trong nỗ lực ngăn chặn UAV xâm nhập hồi tuần trước. Ảnh: Agencja FORUM

Ông Siemoniak lưu ý rằng sự chậm trễ trong việc công bố thông tin liên quan vụ tên lửa rơi trúng nhà dân là do “không phải mọi thứ đều rõ ràng sau giờ đầu tiên hay sau 3 giờ đầu tiên” sau vụ việc.

Ông Siemoniak đặc biệt nhấn mạnh rằng “đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và giới chức Ba Lan “phải tính đến khả năng có thêm những vụ tấn công tương tự”.

Trước đó, tờ Rzeczpospolita (Ba Lan) hôm 16-9 dẫn một số nguồn thạo tin rằng sau khi phát hiện UAV xâm nhập Ba Lan đêm 9-9 rạng sáng 10-9, tiêm kích F-16 của nước này đã nỗ lực ngăn chặn nhưng một tên lửa rơi trúng nhà dân ở làng Wyryki (tỉnh Lublin, miền đông Ba Lan) do trục trặc hệ thống dẫn đường.

Cục An ninh quốc gia Ba Lan (BBN) chiều 16-9 thông báo trên mạng xã hội X rằng “cho tới khi Rzeczpospolita công bố thông tin về vụ [tên lửa rơi trúng nhà dân] ở Wyryki, cả Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki lẫn BBN đều chưa nhận được báo cáo về tình hình thực tế của vụ việc”.

Sau đó, Tổng thống Nawrocki – người được coi là đối thủ chính trị của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk – đã yêu cầu chính phủ làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn của TVN24, ông Siemoniak nói rằng “BBN đã nhận được thông tin” vào ngày 12-9.

Ông Siemoniak kịch liệt phản đối các nỗ lực gây chia rẽ, cáo buộc BBN “đang kích động tranh cãi giữa Phủ Tổng thống và chính phủ”.

BBN chưa có bình luận về lời cáo buộc của ông Siemoniak.

Ngày 10-9, giới chức quân sự tại Warsaw cáo buộc Moscow “gây hấn” khi cho UAV bay vào không phận Ba Lan. Thủ tướng Tusk cho biết không phận Ba Lan đã bị xâm nhập ít nhất 19 lần, trong đó 4 UAV bị bắn hạ.

Dù chưa xác nhận thông tin về vụ tên lửa rơi trúng nhà dân, ông Tusk hôm 16-9 cho rằng mọi trách nhiệm liên quan thiệt hại tại Wyryki, cũng như liên quan vụ UAV xâm nhập Ba Lan, đều thuộc về Nga.

Nga bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng đây là vụ tấn công “có chủ đích”, nhấn mạnh rằng trong đợt tấn công đêm 9-9 rạng sáng 10-9, “không có mục tiêu nào được lên kế hoạch tấn công trên lãnh thổ Ba Lan”.