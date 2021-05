Tổ chức bí ẩn luôn theo sát bảo vệ Thủ tướng Israel, chỉ chỗ ném bom chỉ huy Palestine

Thứ Sáu, ngày 21/05/2021 19:45 PM (GMT+7)

Khi nhắc đến các lực lượng an ninh trứ danh của Israel, người ta nghĩ ngay đến cơ quan tình báo Mossad. Nhưng có một cơ quan an ninh quyền lực khác của Israel trực tiếp tham gia giải quyết vấn đề xung đột Palestine và chỉ nghe lệnh Thủ tướng đương nhiệm.

Đội ngũ đặc vụ bảo vệ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Được thành lập chưa đầy một năm sau khi người Do Thái lập quốc, Shin Bet (hay còn được gọi là Shabak), là cơ quan an ninh chuyên phụ trách các vấn đề đối nội trong lãnh thổ Israel và những vùng đất chiếm đóng.

Theo báo Mỹ Politico, Shin Bet vừa đóng vai trò là cơ quan mật vụ, vừa là cơ quan tình báo nội bộ, an ninh và thực thi pháp luật của Israel. Các đặc vụ trong hàng ngũ Shin Bet được trao quyền lực đặc biệt mà không cơ quan an ninh Israel nào khác có được.

Shin Bet vừa chịu trách nhiệm chống khủng bố ở Israel, Bờ Tây và Dải Gaza, vừa là cơ quan phản gián, vừa có trách nhiệm bảo vệ các nhân vật VIP, bao gồm Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu

Mặc dù là cơ quan an ninh, Shin Bet không thuộc Bộ Quốc phòng. Người đứng đầu lực lượng chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Thủ tướng đương nhiệm.

Lực lượng “chỉ điểm” các chỉ huy Palestine

Ngay từ ngày đầu tiên xảy ra giao tranh giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, do mâu thuẫn giữa người Ả Rập và người Do Thái leo thang, Shin Bet đã nắm quyền điều tra thay cho lực lượng an ninh quốc gia Israel, theo New York Post.

Shin Bet sử dụng "khả năng thu thập thông tin tình báo" để tìm hiểu kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, cũng như xác định danh tính của những phần tử đang lên kế hoạch kích động bạo lực giữa người Ả Rập và người Do Thái.

“Chúng tôi không chấp nhận những kẻ gây rối, kích động bạo lực trên đường phố Israel, dù là người Ả Rập hay người Do Thái”, Giám đốc Shin Bet, Nadav Argaman, nói.

Israel đã tiêu diệt 4 chỉ huy Hamas nhờ thông tin tình báo của các đặc vụ Shin Bet.

Shin Bet từ lâu đã tuyển dụng một đội ngũ chỉ điểm viên Palestine đông đảo. Các đặc vụ Shin Bet được yêu cầu phải giỏi tiếng Ả Rập, đặc biệt là thổ ngữ của người Palestine.

Bài thi tốt nghiệp của một đặc vụ tập sự là phải giao tiếp, thu thập tin tức bằng các biện pháp nghiệp vụ tại một khu chợ của người Palestine mà không khiến những người xung quanh nghi ngờ.

Các đặc vụ Shin Bet được cho là đã “cài cắm” khắp nơi trên lãnh thổ Israel, ở khu Bờ Tây hay thậm chí là Dải Gaza do Hamas kiểm soát.

Trong đợt không kích rạng sáng ngày 12.5 khiến 4 chỉ huy Hamas và hàng chục tay súng thiệt mạng, không quân Israel lần đầu tiết lộ sự hợp tác chặt chẽ với Shin Bet, theo Guardian.

Trong những chiến dịch quân sự như trên, ít nhất một đặc vụ Shin Bet có mặt tại sở chỉ huy không quân Israel. Đặc vụ này sẽ cung cấp thông tin tình báo từ mạng lưới các chỉ điểm viên trên thực địa, nêu rõ khi nào cần không kích và không kích mục tiêu ở đâu.

Một trong số các chỉ huy Hamas bị tiêu diệt ngày 12.5 gồm Bassem Issa, chỉ huy Lữ đoàn thành phố Gaza, người đứng đầu lực lượng không gian mạng và mạng lưới sản xuất của Hamas.

Lực lượng chuyên bảo vệ Thủ tướng Israel

Ngoài mạng lưới tình báo dày đặc, các đặc vụ Shin Bet còn được trao nhiều đặc quyền để phục vụ mục đích bảo vệ sự an toàn của Thủ tướng.

Tháng 1.2021, trong khi những người biểu tình tập trung bên ngoài nơi ở của Thủ tướng Netanyahu ở Jerusalem, các đặc vụ Shin Bet âm thầm truy cập vào điện thoại của những người khả nghi, để xác định các mối đe dọa, theo tờ Times of Israel.

Người biểu tình tập trung bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Israel ở Jerusalem ngày 2.1.2021.

Các đặc vụ được phép đọc tin nhắn của những người biểu tình, khám xét nhà những người biểu tình sau khi một vài người tràn qua hàng rào cảnh sát ở bên ngoài khu nhà.

Thủ tướng Israel Netanyahu và phu nhân Sara được các đặc vụ đưa đến ẩn náu tại một căn phòng an toàn trong khu dinh thự. Ông Netanyahu được yêu cầu ở lại trong 40 phút cho đến khi các đặc vụ phản hồi rằng tình hình đã được kiểm soát.

Phản ứng về thông tin này, đại diện Shin Bet cho biết: “Tổ chức hoạt động trong khuôn khổ pháp luật để đảm bảo an ninh và sự an toàn của Thủ tướng. Nếu có bất kì mối đe dọa nào được phát hiện, Shin Bet sẽ phản ứng với những công cụ hiện có theo đúng quy định pháp luật”.

Trong phiên tòa xét xử ông Netanyahu với cáo buộc tham nhũng năm 2020, Shin Bet cũng thiết lập hàng rào an ninh chưa từng có, liên tục thay đổi hành trình đưa ông Netanyahu đến nơi xét xử. Các nhân viên an ninh tòa án không hề được thông báo về lịch trình của Thủ tướng.

Avi Dichter, cựu giám đốc Shin Bet giai đoạn 2000 – 2005 từng giải thích với báo Mỹ về lý do tại sao các đặc vụ Shin Bet đôi khi phản ứng một cách quá mức với các mối đe dọa và phải thiết lập hàng rào an ninh dày đặc.

Nadav Argaman hiện là giám đốc cơ quan an ninh đối nội Shin Bet.

Trả lời trên tờ Politico, ông Dichter nói: “Vụ ám sát Yitzhak Rabin năm 1995 là vụ sát hại thành công đầu tiên nhằm vào một Thủ tướng Israel. Đó thực sự là cơn địa chấn đối với Shin Bet”.

“Chúng tôi đã phải cải tổ toàn bộ hàng ngũ lực lượng mật vụ, thay đổi hoàn toàn chiến lược”, ông Dichter nói. “Không ai ngờ rằng một Thủ tướng Israel lại bị chính một người Do Thái sát hại”.

“Chúng tôi đã mắc sai lầm vì lối tư duy cố định”, ông Dichter giải thích. “Ngày nay, dù thông tin tình báo là đúng hay sai, chúng tôi vẫn phải phản ứng như đó là mối đe dọa cận kề”.

Trước khi là Giám đốc Shin Bet, ông Dichter cũng từng là chỉ huy nhóm đặc vụ bảo vệ Thủ tướng Israel, sau khi ông Netanyahu lần đầu nắm quyền năm 1996.

“Có lần, ông Netanyahu nói muốn ra rạp xem phim. Tôi nói: ‘OK nhưng ngài không được xem phim từ đầu và cũng không được xem đến khi bộ phim kết thúc và ông ấy đồng ý’”, ông Dichter chia sẻ trên báo Mỹ.

“Chúng tôi mua 100 vé xem phim, để không ai có thể ngồi gần Thủ tướng. Chúng tôi đưa ông Netanyahu vào phòng chiếu theo lối cửa sau và đưa ông ấy rời đi trước khi bộ phim kết thúc”, ông Dichter chia sẻ.

Nguồn: http://danviet.vn/to-chuc-bi-an-luon-theo-sat-bao-ve-thu-tuong-israel-chi-cho-nem-bom-chi-huy-pa...Nguồn: http://danviet.vn/to-chuc-bi-an-luon-theo-sat-bao-ve-thu-tuong-israel-chi-cho-nem-bom-chi-huy-palestine-50202121519443529.htm